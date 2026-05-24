Paloma Valencia promete reactivar órdenes de captura contra cabecillas de la paz total y lanza amenaza a grupos armados: “Los voy a cazar como ratas”

Con un discurso centrado en la seguridad y fuertes críticas a la política de paz total del Gobierno nacional, la precandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una contundente advertencia contra las organizaciones armadas ilegales durante su cierre de campaña realizado este domingo en Bogotá, exactamente en el Movistar Arena.

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La dirigente aseguró que Colombia enfrenta una decisión entre continuar por el camino de las negociaciones con grupos armados o recuperar la autoridad del Estado mediante una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.

“Tenemos por un lado el camino de entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total. Tenemos por un lado continuar destruyendo el sistema de salud y tenemos por el otro el odio furioso de los que quieren destripar a otros. Nosotros queremos la Colombia grande, donde todos cabemos, donde privilegiamos la autoridad y el orden”, afirmó ante cientos de simpatizantes.

Cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Colprensa

Uno de los momentos más fuertes de la jornada llegó cuando Valencia habló sobre la lucha contra los grupos ilegales y aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, ordenará reactivar las órdenes de captura contra integrantes de las organizaciones que actualmente participan en procesos de diálogo con el Gobierno.

“Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, ordenaremos la reactivación de todas las órdenes de captura del cartel de la paz total”, manifestó.

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Acto seguido, lanzó una advertencia directa contra el ELN, el Clan del Golfo, al que también se refirió como Ejército Gaitanista y las disidencias de las Farc.

“Aquí le digo al ELN, al Clan del Golfo o Ejército Gaitanista y a las Farc que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño y el coraje de la mujer colombiana”, expresó, generando aplausos y ovaciones entre los asistentes.

La precandidata señaló que la recuperación de la seguridad será una de las principales prioridades de su eventual gobierno y aseguró que trabajará de la mano con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para enfrentar a las estructuras criminales.

“Con ayuda de los soldados de tierra, mar y aire, y de la Policía Nacional vamos a conquistar la seguridad para los colombianos”, agregó.