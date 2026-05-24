“Mucho cinismo”: Gustavo Petro arremete contra Álvaro Uribe tras lanzar advertencia a bandas criminales en Colombia

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez se pronunció nuevamente sobre el aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, con quien recientemente ha protagonizado una intensa controversia a raíz de los actos de intimidación frente a su residencia.

La advertencia de Álvaro Uribe a los grupos criminales: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”

Mediante un video difundido en su perfil de la red social X, el exjefe de Estado lanzó un mensaje dirigido a las organizaciones armadas ilegales en relación con el aspirante de izquierda en Colombia.

“Aquí en Segovia (Antioquia), un mensaje al ELN, a las Farc, a las autodefensas Gaitanistas, al Clan del Golfo, no se confíen de Cepeda“, expresó Uribe Vélez durante el intenso ambiente político que rodea la campaña presidencial.

#POLÍTICA | “Un mensaje al ELN, a las FARC, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) desde Segovia, Antioquia.



Uribe aseguró… pic.twitter.com/S2Ch978rm6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 24, 2026

Al respecto, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que cuestiona duramente al uribismo y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el trino, Petro asegura que Uribe extraditó a exjefes paramilitares a Estados Unidos para evitar que revelaran toda la verdad sobre sus crímenes y vínculos políticos dentro del proceso de Justicia y Paz.

“Era lo que varios parlamentarios, entre ellos, Rafael Pardo, el verdadero fundador de Cambio Radical, y gran pensador colombiano liberal, hombre de paz, Luis Fernando Velasco, hoy detenido por la fiscalía por razones políticas, Gina Parodi, y yo mismo, que habíamos puesto la condición de la Verdad como antesala de los beneficios jurídicos a los paramilitares”, dijo Petro.

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Petro volvió a mencionar la época del Tercer Reich entre 1933 y 1945, comparándolo a la “extrema derecha”.

“Tapar la verdad es la verdadera política de la extrema derecha de Colombia, y por eso sustenta su política en las tesis de Goebbels: repetir las mentiras y ante la falta ya de argumentos fueron a la propuesta de Schopenhauer: atacar con insultos a la persona que los descubre: el parresiasta”, dijo.

Mucho cinismo en política, a veces es bueno para aclarar las cosas.



¿No fué Uribe el que entregó a todos los paramilitares a los EEUU después de llevarlos a una negociación de Paz? ¿Que mayor traición que esa?



Acabó por entregar a los paramilitares en la extradición para que no… https://t.co/CNaJAYBUVl — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

Asimismo, defendió el papel de la verdad en los procesos de paz y destacó la creación de la JEP como mecanismo clave para esclarecer el conflicto armado. Petro también acusó al uribismo de promover la desinformación, el odio y el miedo como estrategia política, comparándolo con prácticas del fascismo.

En su publicación, el mandatario afirmó que el paramilitarismo influyó en la política y en las instituciones del país, señalando que sectores de la justicia habrían sido manipulados para encubrir delitos y evitar que se conociera toda la verdad sobre el conflicto colombiano.

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Además, Gustavo Petro sostuvo que durante años el paramilitarismo habría ejercido una fuerte influencia sobre el Congreso y otras instituciones del Estado, señalando que parte de la dirigencia política y judicial permitió el fortalecimiento de estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

Según el mandatario, esto derivó en una “gobernanza narcoparamilitar” que, a su juicio, debilitó la Constitución de 1991 y favoreció intereses mafiosos por encima de los derechos de los ciudadanos.

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Colprensa) y (Presidencia)

En otro apartado del mensaje, Petro también criticó a sectores de la justicia y a exfuncionarios como Néstor Humberto Martínez y Alejandro Ordóñez, afirmando que habrían contribuido a ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad y a frenar el esclarecimiento de la verdad dentro de la JEP.

Asimismo, aseguró que algunos opositores buscan desacreditarlo mediante ataques personales y discursos de miedo, mientras insistió en que la verdad debe ser el eje central para alcanzar la paz en Colombia.