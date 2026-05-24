Política

“Mucho cinismo”: Gustavo Petro arremete contra Álvaro Uribe tras lanzar advertencia a bandas criminales en Colombia

El expresidente Uribe envió un mensaje al ELN, Clan del Golfo y otros grupos criminales de cara a las elecciones en Colombia.

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Redacción Semana
24 de mayo de 2026 a las 2:07 p. m.
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez se pronunció nuevamente sobre el aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, con quien recientemente ha protagonizado una intensa controversia a raíz de los actos de intimidación frente a su residencia.

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Mediante un video difundido en su perfil de la red social X, el exjefe de Estado lanzó un mensaje dirigido a las organizaciones armadas ilegales en relación con el aspirante de izquierda en Colombia.

“Aquí en Segovia (Antioquia), un mensaje al ELN, a las Farc, a las autodefensas Gaitanistas, al Clan del Golfo, no se confíen de Cepeda“, expresó Uribe Vélez durante el intenso ambiente político que rodea la campaña presidencial.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que cuestiona duramente al uribismo y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el trino, Petro asegura que Uribe extraditó a exjefes paramilitares a Estados Unidos para evitar que revelaran toda la verdad sobre sus crímenes y vínculos políticos dentro del proceso de Justicia y Paz.

“Era lo que varios parlamentarios, entre ellos, Rafael Pardo, el verdadero fundador de Cambio Radical, y gran pensador colombiano liberal, hombre de paz, Luis Fernando Velasco, hoy detenido por la fiscalía por razones políticas, Gina Parodi, y yo mismo, que habíamos puesto la condición de la Verdad como antesala de los beneficios jurídicos a los paramilitares”, dijo Petro.

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Petro volvió a mencionar la época del Tercer Reich entre 1933 y 1945, comparándolo a la “extrema derecha”.

“Tapar la verdad es la verdadera política de la extrema derecha de Colombia, y por eso sustenta su política en las tesis de Goebbels: repetir las mentiras y ante la falta ya de argumentos fueron a la propuesta de Schopenhauer: atacar con insultos a la persona que los descubre: el parresiasta”, dijo.

Asimismo, defendió el papel de la verdad en los procesos de paz y destacó la creación de la JEP como mecanismo clave para esclarecer el conflicto armado. Petro también acusó al uribismo de promover la desinformación, el odio y el miedo como estrategia política, comparándolo con prácticas del fascismo.

En su publicación, el mandatario afirmó que el paramilitarismo influyó en la política y en las instituciones del país, señalando que sectores de la justicia habrían sido manipulados para encubrir delitos y evitar que se conociera toda la verdad sobre el conflicto colombiano.

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Además, Gustavo Petro sostuvo que durante años el paramilitarismo habría ejercido una fuerte influencia sobre el Congreso y otras instituciones del Estado, señalando que parte de la dirigencia política y judicial permitió el fortalecimiento de estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

Según el mandatario, esto derivó en una “gobernanza narcoparamilitar” que, a su juicio, debilitó la Constitución de 1991 y favoreció intereses mafiosos por encima de los derechos de los ciudadanos.

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Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Colprensa) y (Presidencia)

En otro apartado del mensaje, Petro también criticó a sectores de la justicia y a exfuncionarios como Néstor Humberto Martínez y Alejandro Ordóñez, afirmando que habrían contribuido a ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad y a frenar el esclarecimiento de la verdad dentro de la JEP.

Asimismo, aseguró que algunos opositores buscan desacreditarlo mediante ataques personales y discursos de miedo, mientras insistió en que la verdad debe ser el eje central para alcanzar la paz en Colombia.