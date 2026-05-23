Iván Cepeda endurece su discurso a una semana de las elecciones y anuncia un “homenaje nacional” al presidente Petro

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizó el acto de cierre de campaña este sábado desde la ciudad de Cartagena, donde fue respaldado por una multitud de colombianos que llegaron hasta La Boquilla.

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Cepeda les envió un mensaje claro a los colombianos, para que el próximo domingo, 31 de mayo, salgan a las urnas para lograr derrotar “democráticamente a la extrema derecha” en la primera vuelta.

Desde la tarima, donde estuvo acompañado de la senadora María José Pizarro y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, aseguró que se abrirá una nueva etapa de transformaciones estructurales que “reclama Colombia”.

El aspirante a la Casa de Nariño manifestó que ese favoritismo lo han logrado más allá de las encuestas, en las que ha ocupado el primer lugar durante los últimos meses, y en las calles y las urnas del Pacto Histórico.

Reconoció que en medio de la campaña adelantó 153 actos públicos en plazas, avenidas y municipios del toda Colombia, en los que, según sus cuentas, han participado más de un millón de colombianos.

“En estos últimos días de campaña les hacemos una fraterna y decidida invitación: terminemos la tarea con una victoria contundente el próximo domingo 31 de mayo”, señaló Cepeda.

También destacó el trabajo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y defendió al mandatario de lo que consideró “una de las campañas más feroces de las que haya tenido conocimiento la historia política del país”.

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“Han intentado destruir su prestigio, someterlo y humillarlo. Han querido impedir las transformaciones democráticas que el pueblo colombiano decidió respaldar en la urnas. Hemos visto amenazas, ataques permanentes para frenar las reformas sociales en el Congreso”, señaló sobre Petro.

Así mismo cargó contra la Junta Directiva del Banco de la República, de a que dijo que quiere asfixiar la política monetaria del Gobierno, y lo que llama la “extrema derecha apátrida”, la cual ha practicado una diplomacia sucia y desleal en Washington, Estados Unidos.

Aseguró que los sectores de la derecha se quieren oponer al salario vital y quieren empobrecer a los trabajadores del país. “No quiere permitir la reforma agraria, porque temen que les toque devolver las tierras baldías de la nación”, señaló.

Denunció que la oposición esta semana intentará desplegar una gigantesca operación de manipulación de la opinión pública, mostrando estadísticas y mentiras para desalentar al pueblo colombiano de cara a la primera vuelta.

“Quieren reemplazar la verdad y la realidad por ficciones, distorsionar y hacer que el pueblo piense que no es posible ganar en primera vuelta”, señaló, al tiempo que aseguró que Álvaro Uribe y sus candidatos son una mala copia de Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump.

Homenaje a Gustavo Petro

El candidato del Pacto Histórico se mostró seguro del triunfo en la primera vuelta y anunció que el próximo 31 de mayo tienen una cita con la historia, para que desde el primero de junio se concentren en el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

“En ese empalme, una primera decisión que tomemos es hacerle un gran homenaje nacional al presidente Petro para decirle, ‘Gracias por haberle cumplido al pueblo colombiano’. Preparémonos para comenzar nuestro segundo gobierno progresista que traerá nuevos avances sociales para todo el pueblo colombiano”, finalizó Cepeda.