Abelardo De La Espriella declara nuevo objetivo de alto valor en Colombia: “Seré implacable”

Abelardo De La Espriella, presidente electo, sorprendió a sus seguidores en la mañana de este 9 de julio al anunciar un nuevo objetivo militar para su Gobierno: alias Bendito Menor, un temido cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Este hombre atemoriza a los habitantes del departamento de La Guajira y ha protagonizado múltiples polémicas a través de las redes sociales, donde amenaza a las personas con su armamento y palabras intimidantes.

Alias Bendito Menor, uno de los más buscados en el Caribe, burla a las autoridades: se paseó en moto por Riohacha, La Guajira

El episodio más reciente motivó a Abelardo De La Espriella a declararlo objetivo de alto valor, pues él encabezó una caravana en las calles de Riohacha luego del partido de eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

El hecho fue grabado y difundido en internet. Según los internautas, allí no solo iba alias Bendito Menor, también su compañera sentimental, alias Bebecita, y fue interpretado como un desafío a las autoridades judiciales que lo rastrean desde hace varias semanas.

Bendito Menor. Foto: SEMANA

De La Espriella no ocultó su molestia por lo acontecido y le anticipó instrucciones al mayor general retirado, Jorge Mora, quien se desempeñará como ministro de Defensa a partir del próximo 7 de agosto, cuando tome posesión el Tigre.

“Señor ministro de Defensa designado, este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo el mandatario electo.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó radical decisión frente al Gobierno Petro

En la misma comunicación, el presidente seleccionado indicó: “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

Horas antes de este anuncio, De La Espriella también notificó a los principales cabecillas del ELN y de las disidencias de las Farc en Norte de Santander, a quienes les dio un mes para someterse a la justicia o recibirán todo el peso de la ley.