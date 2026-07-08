Abelardo De La Espriella estará este jueves en Chiquinquirá; allí se reunirá con un importante diplomático de EE. UU.

SEMANA conoció que este jueves 9 de julio el presidente electo, Abelardo De La Espriella, estará en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), en medio de los recorridos que ha denominado “empalme regional”.

En Barranquilla, Abelardo De La Espriella se reunió con una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos: “Se trataron temas estratégicos”

Asimismo, por primera vez se conmemorará el festivo nacional oficial del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, por lo que se espera que el Tigre participe en las ceremonias religiosas.

Otro hecho relevante de la visita es que allí De La Espriella se reunirá con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jarahn Hillsman.

Se trata de un país clave para el mandato de la denominada “Patria Milagro”, pues una de las prioridades que ha planteado el presidente electo en materia de relaciones internacionales es restablecer los diálogos cordiales con Estados Unidos.

En ese propósito ya se han registrado avances, especialmente tras el respaldo del presidente Donald Trump y las felicitaciones que le expresó luego de su triunfo en las urnas.

A ello se suma que, en las últimas horas, fue designado Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores y que, entre sus principales tareas, estaría el fortalecimiento de los diálogos con la Casa Blanca.

En El Debate de SEMANA, Bula Escobar se refirió a la posibilidad de que les puedan quitar requisitos de visas a los colombianos. “Todo depende de cuánto confían en nosotros. Nosotros tenemos que darle confianza al mundo. Hay que reconstruir la confianza en Colombia. Eso implica, obviamente, todo lo que hemos hablado de reestructurar y modernizar el servicio exterior, pero también las acciones de otros ministerios y de la economía, en general”, afirmó el canciller designado.

Asimismo, expresó que será clave que se pueda construir confianza entre ambos gobiernos y romper con el estigma que hay en contra de los colombianos en algunas partes del mundo.

“Yo lo sufrí personalmente cuando estaba de diplomático y no diplomático. No era muy agradable y cada vez es menos agradable viajar en el mundo como colombiano”, agregó.

Abelardo De La Espriella ha adelantado lo que llamó el "empalme territorial". Foto: Abelardo De La Espriella.

El próximo canciller dijo que será clave que los colombianos sean bien recibidos en distintas partes del mundo. “Debe ser el objetivo, que nosotros seamos bien recibidos y puertas abiertas en el mundo entero. Tenemos que abrirnos al mundo. Nosotros estamos listos para abrirnos al mundo desde que, obviamente, cumplan nuestras condiciones. Repito, siempre en línea con nuestros intereses”, aseguró.

Se espera que el Gobierno De La Espriella pueda recomponer las relaciones con Estados Unidos, entre otros países con los que el mandato de Gustavo Petro rompió relaciones, como Israel.

En una visita reciente que tuvo el presidente electo a Barranquilla, se reunió con “una delegación de alto nivel proveniente de Washington integrada por altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia”, expresaron desde su equipo.