Abelardo De La Espriella no se ha posesionado y ya se comprometió con su primera obra en Cúcuta; la anunció Mauricio Gómez Amín

El presidente electo Abelardo De La Espriella se posesiona en un mes como mandatario de los colombianos, pero ya empezó a pactar compromisos con las regiones.

Este miércoles 8 de julio, tras su visita a Cúcuta, De La Espriella se comprometió a financiar la primera megaobra para la capital de Norte de Santander: un malecón que las comunidades han reclamado desde hace varios años.

El ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, informó la noticia: “Por instrucción del señor presidente electo, Abelardo De La Espriella, estoy con el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, revisando a fondo, con precisión, los tiempos y el presupuesto del próximo malecón que, a través de Fontur, vamos a construir aquí en Cúcuta”.

El alcalde Acevedo también se refirió al tema y agradeció a De La Espriella “por creer en mi ciudad”.

E informó que el malecón será una gran obra que “irá desde la redoma del DAS. Será una realidad gracias a la buena voluntad de nuestro presidente De La Espriella”.

La inversión —según especificó Gómez Amín— será de más de 60.000 millones de pesos “que cambiará la vida de los cucuteños”.

El mandatario electo recorrerá los 32 departamentos del país para hablar directamente con alcaldes y gobernadores y priorizar las urgencias de las regiones que requieren inversión inmediata.