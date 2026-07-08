Abelardo De La Espriella comenzó los empalmes territoriales, en los que quienes serán funcionarios de su gobierno se encontrarán con alcaldes y gobernadores para conocer la situación de los municipios, ciudades y departamentos del país. La primera reunión se lleva a cabo en Cúcuta, Norte de Santander, y en esta participan los ministros designados y la futura primera dama Ana Lucía Pineda.

“Hoy ponemos en marcha los empalmes territoriales de la Patria Milagro. Desde Cúcuta comienza mi recorrido por los departamentos de Colombia para conocer de primera mano la realidad de nuestras regiones, escuchar a sus comunidades y tomar las decisiones que exige cada territorio“, expresó el presidente electo.

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Mientras el empalme con la administración saliente de Gustavo Petro está frenado, el próximo jefe de Estado se concentra en el primer ejercicio de empalme territorial que se realiza con la llegada de una nueva administración a la Casa de Nariño.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, manifestó que el equipo del gobierno entrante está abierto a reiniciar la transición con los delegados por Petro para esa tarea; sin embargo, puso sobre la mesa condiciones como que ese proceso no se convierta en un “show mediático”.