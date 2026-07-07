General y almirantes de la reserva están preocupados por insistencia del presidente Petro en desconocer elección de Abelardo De La Espriella

Las recientes declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha insistido en desconocer la elección de Abelardo De La Espriella, generaron preocupación entre oficiales de la reserva activa.

El Cuerpo de Generales y Almirantes pidió que se mantenga la institucionalidad democrática, al tiempo que rechazó los anuncios de Petro.

Oficiales retirados pidieron a las fuerzas Militares mantener la institucionalidad del país. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia expresa su preocupación institucional frente a los mensajes publicados por el presidente de la República, en los cuales cuestiona los resultados de las elecciones y la legitimidad del presidente electo, así como las manifestaciones que promueven el desconocimiento o la desobediencia de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno”, indicaron los oficiales en retiro.

Así mismo pidieron a las instituciones mantener el orden democrático del país: “Reiteramos nuestro respaldo a las instituciones de la República y a la Fuerza Pública, cuya misión constitucional consiste en proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades de todos los colombianos”.

“La defensa de la democracia exige preservar la legitimidad de las instituciones, acatar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes y garantizar que cualquier diferencia política se resuelva exclusivamente por los cauces constitucionales y legales, fortaleciendo así la gobernabilidad democrática y la unidad nacional”, añadió el Cuerpo de Almirantes y Generales.