El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el discurso que dio Abelardo De La Espriella luego de que se conocieran los resultados electorales.
El mandatario indicó que el representante de Defensores por la Patria deberá “reconocer que la mitad de la población colombiana no estuvo de acuerdo con él” y que tendrá que liderar la reconciliación en el país.
“Si gana oficialmente, queda listo el proceso de empalme. Como dije antes, no duraré un segundo más del mandato que me dio el pueblo. Propongo que, si las fuerzas mayoritarias de Colombia invitan a un acuerdo nacional, nuestra posición parte de un respeto a las ganancias sociales ya alcanzadas. No queremos nada para nosotros, sino para el pueblo”, agregó.
El presidente Petro también se refirió a la “incidencia extranjera en las elecciones” y aseguró que Abelardo De La Espriella tendrá una gran responsabilidad sobre la estabilidad de Colombia debido a su relación con Donald Trump.
Le pido a la población de Cali guardar calma, este es el momento de la sabiduría.— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026
Hoy por hoy no hay presidente elegido hasta que las comisiones escrutadores den sus resultados. Cómo dije está mañana aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley.…
“Para toda América y el mundo es conveniente una Colombia estable; eso se logrará en un acuerdo nacional de quienes han recibido el voto ciudadano que los hace representativos. El gobierno estadounidense debe permitir ese acuerdo de estabilidad y apoyarlo”, finalizó el presidente.
Gustavo Petro ha insistido en las últimas horas en la agilización y transparencia del escrutinio. De acuerdo con el mandatario, no se debe proclamar a un presidente hasta que los jueces del CNE den por concluido el proceso y establezcan un ganador.
Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ganaron la elección con 12.959.542 votos, lo que representa el 49,66 % frente al 48,70 % de Iván Cepeda y Aida Quilcué.