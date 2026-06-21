Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

El presidente electo Abelardo De La Espriella se conectó al live de Defensores de la Patria al lado de su vicepresidente José Manuel Restrepo. “Estamos agradecidos con Dios por este milagro”, aseguró tras contar que pudieron derrotar al régimen de Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

De La Espriella anunció que muy pronto saldrá a las calles. Partirá a las 7 de la noche y recorrerá las calles de Barranquilla en la Caravana de la Esperanza, desde la sede por la calle 75 hasta la Vía 40, para culminar en la Ventana al Mundo.

Reveló un hecho muy importante: que habló con el presidente Donald Trump por teléfono y que este reconoció su triunfo.

“Hablé hace pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, dijo.

El presidente Trump fue uno de sus más grandes respaldos en la carrera electoral. En un hecho inédito en los procesos electorales en el país, el primer mandatario estadounidense envió tres mensajes haciendo pública su simpatía por el Tigre.

Donald Trump, reiteró su mensaje de apoyo al candidato Abelardo De La Espriella Foto: @realDonaldTrump

“El candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, aseguró el pasado jueves, 17 de junio, apenas unos días antes de los comicios.

Este fue el mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella que compartió el presidente Donald Trump. Foto: Tomada de las redes sociales de Donald Trump.

“Como presidente, Abelardo logrará un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, agregó Trump.

De La Espriella, además, aseguró que no es el único gobierno extranjero que le ha expresado sus felicitaciones. Por ejemplo, aseguró que se comunicó con un representante del gobierno italiano de Giorgia Meloni.

De La Espriella fue claro en asegurar que defenderá los resultados de las elecciones. “Nosotros tenemos que defenderlo. La manada se pronunció”, agregó.

En un mensaje, el presidente electo dijo: “¡Gracias, Colombia! Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro. Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades”.

Abelardo De La Espriella tras ser elegido presidente de Colombia: “La patria milagro será una realidad”

Luego agregó: “Será una celebración de la democracia, de la libertad y del futuro que estamos llamados a construir juntos. Gracias por elegirnos. Gracias por creer. Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los colombianos, la patria milagro será una realidad. Hoy, más que nunca, cuando la democracia y la voluntad popular se han pronunciado, seguimos firmes por la Patria“.