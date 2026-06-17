Trump llama marxista a Iván Cepeda y vuelve a respaldar a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

A través de su cuenta de su propia red social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enviar un mensaje de respaldo al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio, donde enfrentará a Iván Cepeda.

“El candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", aseguró al inicio de su mensaje el mandatario estadounidense en la noche de este jueves, 17 de junio.

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“Como presidente, Abelardo logrará un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, dijo Trump a través de la red social.

Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Foto: AFP/AP Photo/Alex Brandon.

Luego, el mandatario estadounidense hizo una mención indirecta al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el que De la Espriella enfrentará el 21 de junio. Además, aseguró que, en caso de que el candidato derechista sea elegido, tendrá todo el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos, liderado por él hasta el 2028.

“Abelardo se enfrenta a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta del domingo 21 de junio. Los resultados de esta elección son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, asegura el presidente republicano, sin hacer referencia directa a Iván Cepeda.

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Trump finalizó su mensaje del miércoles haciendo un llamado a la población colombiana a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de este domingo, enviando su mensaje de confianza al candidato.

“Debido a sus grandes logros y su apoyo político, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡SALGAN A VOTAR POR ‘EL TIGRE’ ABELARDO DE LA ESPRIELLA! ¡ÉL NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA! ¡Alcanzará nuevas cotas de grandeza!“, cerró el mandatario.

Donald Trump volvió a respaldar a Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images

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Es el tercer mensaje que el presidente estadounidense envía en respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria. El primero llegó unos días después de la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta; luego, en un mensaje similar, dio su apoyo al líder de la derecha, mientras Gustavo Petro participaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.