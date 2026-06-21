Abelardo De La Espriella y su primer pronunciamiento tras ser elegido presidente de Colombia

Los colombianos escogieron a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras derrotar en las urnas a Iván Cepeda, este domingo 21 de junio.

Tras salir triunfador en el preconteo, De La Espriella entregó sus primeras declaraciones a la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

“Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado. Firme por la patria”, dijo De La Espriella, presidente electo de Colombia.

Hoy Colombia ganó su partido más importante.



Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella.



Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental.



Ahora llegó la hora de… pic.twitter.com/erOWqdm4vE — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) June 21, 2026

Luego, a través de su cuenta oficial en YouTube, De La Espriella dijo estar feliz por salir triunfador en las urnas.

“Estamos felices, les presentó al próximo vicepresidente de la República de Colombia, José Manuel Restrepo. Primero, estamos agradecidos con Dios por este milagro que ha obrado en medio de tanta situación compleja, el voto fusil, la compra de votos, la campaña que ha hecho el presidente de la República, los funcionarios repartiendo contratos y a pesar de todo eso pudimos derrotar al régimen.”, indicó De La Espriella.

Y agregó: “Eso es épico y solamente es posible gracias al favor de Dios. Así que primero, el agradecimiento para él y por supuesto para esos 13 millones de colombianos que confiaron en nuestra propuesta, que prefirieron la patria milagro a la patria miseria y que defendieron con su voto la libertad, la democracia y la institucionalidad”.

En desarrollo...