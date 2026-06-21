El expresidente César Gaviria felicitó a Abelardo De La Espriella por el resultado de las elecciones presidenciales que se conoce de manera preliminar con el preconteo de los votos, que indica que el abogado es el nuevo mandatario de Colombia.

“Felicito a Abelardo De La Espriella por su elección como presidente de Colombia. Los colombianos hablaron y ese resultado se respeta sin condiciones”, escribió el líder del Partido Liberal en un comunicado.

Así celebran en diferentes ciudades el triunfo de Abelardo De La Espriella

Con el 99,70% de las mesas escrutadas, De la Espriella alcanza el 49,65% de los votos, mientras que Cepeda suma el 48,71%, lo que significa una diferencia de apenas 245.738 votos.

La diferencia entre De La Espriella e Iván Cepeda es la más corta de la historia reciente de Colombia y el resultado solo se confirmará con el proceso de escrutinio que está a cargo de las autoridades electorales.

Resultados Elecciones Colombia 2026

En ese contexto, el expresidente Gaviria le pidió a De la Espriella gobernar para todos los ciudadanos. “Le deseo acierto en la tarea que tiene por delante. Gobernar a Colombia exige grandeza y la convicción de que un presidente lo es de todos los colombianos, no solo de quienes lo eligieron”, expresó el jefe del Partido Liberal.

El exmandatario le pidió al presidente electo defender la Constitución Política y cumplir con los deberes que tendrá como jefe de Estado durante los próximos cuatro años. “Confiamos en que defienda la Constitución del 91, que cumpla con sus obligaciones y haga cada vez más ciertas sus promesas”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro sostuvo que esperará al resultado de los escrutinios que comenzará en cuestión de horas.