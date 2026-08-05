Francia Márquez se despide a horas de dejar la Vicepresidencia: “Agradezco a los colombianos por permitirme gobernar este país”

A pocas horas de abandonar el poder, la vicepresidenta Francia Márquez se despidió de los colombianos y les agradeció por haberla elegido en el 2022.

Márquez, quien desapareció del escenario público desde hace varios meses tras profundas diferencias con la forma como gobernó el país Gustavo Petro, envió un mensaje a través de su red social X, tras conocer el cuadro de honor donde aparece su rostro y que fue expuesto en la pared donde reposan las imágenes de todos sus antecesores.

“Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia”, escribió Márquez.

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en el departamento del Cauca, Colombia, el 28 de febrero de 2025 (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP) Foto: AFP

Y siguió: “Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos cuatro años, mandato que asumí con el corazón bien puesto. Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad, desde todos los territorios, sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad”.

A partir de hoy, según Márquez, “en el pasillo de las y los vicepresidentes de la República reposa el retrato de Francia Elena Márquez Mina (2022-20226).¡Seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre!“.

La vicepresidenta se despide del país en medio de una profunda división con Petro. Ella ha dicho públicamente que no está de acuerdo con la forma como se gobernó el país, ha sido crítica de los escándalos de corrupción y ha desnudado su molestia con la falta de ejecución de obras en el Pacífico y zonas apartadas del país, donde la izquierda ganó las elecciones en 2022.

Además, Márquez termina su cuatrienio distanciada del jefe de Estado porque, tras la creación del Ministerio de la Igualdad para que ella pudiera cristalizar los compromisos de campaña, ese despacho terminó en manos de otros sectores políticos por su pobre desempeño. Su única apuesta durante su paso por la Vicepresidencia fue el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y África.

Francia Márquez quedó sola y a juicio de algunos sectores ideológicos, arrinconada por el petrismo.

El presidente, Gustavo Petro, el 20 de julio de 2026, en Bogotá. A su lado, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, preguntó en SEMANA: “Y Francia Márquez, ¿qué? Mientras el gobierno de Gustavo Petro llega a su fin, una pregunta comienza a instalarse en la opinión pública: ¿dónde está la vicepresidenta? Durante la campaña fue uno de los símbolos más poderosos del llamado ‘cambio’“.

La representante a la Cámara, Luz Marina Gordillo. Foto: Centro Democrático.

Y siguió: “Su liderazgo despertó expectativas dentro y fuera del país, y millones de colombianos depositaron en ella la esperanza de una transformación social. Sin embargo, en la recta final del mandato su presencia pública ha sido prácticamente inexistente”.

Mauricio Toro. Foto: Cortesía / API

Por su parte, el representante por la Alianza Verde, Mauricio Toro, le dijo a SEMANA: “Francia le rompió el corazón a muchos colombianos. Nos ilusionó que una mujer afro y de origen humilde ocupara la Vicepresidencia, pero al final fue una historia de desilusión, su liderazgo se evaporó, el MinIgualdad no fue capaz de consolidarse, su rol como vicepresidente fue silenciado. No supo salir de la sombra de Petro y nunca consolidó su lugar de liderazgo”.