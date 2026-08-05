Petro, a horas de dejar el poder, retiró designación de guerrilleros de Mordisco como representantes en mesas de paz; entre ellos, alias Gafas

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió este 3 de agosto la Resolución 298 de 2026, mediante la cual “se retira la designación a algunos miembros representantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes para la mesa de diálogos de paz”.

Según lo dispuesto en la resolución, el retiro del reconocimiento cobija a Jonathan Jair Narváez Quintero; Jaime Muñoz Dorado, conocido como Sebastián, quien manejó las comunicaciones del grupo armado de Iván Mordisco; Yenimahr Nasare García; Ciro Alfonso Romero; Guido Mauricio Ortiz; Andrés Orlando Ayala y Alexander Farfán Suárez, conocido como Gafas.

La líder política Ingrid Betancourt y Alexander Farfán, conocido con el alias de Gafas. Foto: Semana

Aunque algunos sectores políticos han interpretado la resolución como un golpe a las disidencias de alias Calarcá Córdoba, no es así. Varios de los guerrilleros mencionados, entre ellos alias Gafas, hacen parte del grupo armado que lidera Iván Mordisco.

Cabe recordar que, a comienzos de 2024, el excarcelero de Ingrid Betancourt, capturado tras la Operación Jaque el 2 de julio de 2008, volvió a apartarse del proceso de paz, esta vez impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

El presidente invitó a las disidencias de Iván Mordisco y de alias Calarcá Córdoba a participar en diálogos de paz. Sin embargo, ambos jefes guerrilleros, entrenados en su momento por Gentil Duarte, terminaron enfrentados en una guerra por el control del territorio, las armas y el narcotráfico.

Alias Gafas, quien tuvo suspendida su orden de captura durante varios meses, no regresó a las mesas de negociación y reapareció en septiembre de 2024.

En esa oportunidad, Gafas, bajo la figura de gestor de paz del Gobierno Petro, entregó a la concejal de Argelia (Cauca) Sandra Betancourt, quien había permanecido secuestrada por ese grupo armado en esa zona del departamento.

Alias Gafas. Foto: Montaje con foto de redes / AFP / SEMANA

Con tono desafiante, Farfán, vestido con jean, camiseta amarilla y un arma de fuego en la pretina del pantalón, apareció sentado mientras dirigía la entrega de la secuestrada. El acto se realizó en un polideportivo del Cauca y contó con la presencia del alcalde de Argelia, Osman Guaca, y del alcalde de Patía, John Jairo Fuentes.

“Quiero que no vuelva a venir al Cauca, no sé cómo va a hacer, si va a seguir ejerciendo como concejal o no, pero por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante”, le advirtió Gafas a la concejal tras dejarla en libertad.

En cuanto a la resolución del Gobierno, llama la atención que, a dos días de finalizar su administración, Gustavo Petro haya puesto fin al reconocimiento de estos guerrilleros, integrantes de la estructura de Iván Mordisco, cuando el Estado, en marzo de 2024, declaró la guerra a ese grupo armado tras el ataque de sus integrantes contra la líder indígena Carmelina Yule en Toribío, Cauca, hecho que además dejó a otras dos personas heridas.

Carmelina Yule, líder indígena. Foto: El país

El grupo de indígenas que se movilizaba por las vías del departamento del Valle del Cauca hizo parte de la movilización que acompañó al presidente de la República, Gustavo Petro, durante un discurso en la ciudad de Cali el viernes. De regreso a sus corregimientos, fueron atacados por las disidencias de las Farc.