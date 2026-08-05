Estalló polémica por “guardias libertadoras” que ordenó crear Gustavo Petro: “Las armas tendrían que estar al servicio”

Se siguen conociendo detalles de la agitada declaración que dio el miércoles de esta semana el presidente de la República Gustavo Petro, en Soacha.

En uno de los apartes de su polémico discurso, en donde nuevamente insistió en su narrativa del “fraude electoral” de las pasadas elecciones presidenciales, Petro ordenó la creación de una denominadas guardias libertadoras, mencionando a la Fuerza Pública.

Equipo de Abelardo De La Espriella revela nuevos hallazgos de corrupción en el Gobierno Petro por más de $ 370.000 millones

“Nos dedicamos a desobedecer, sino que hay que pasar en positivo a la construcción tal como veníamos en este Gobierno. Construir desde abajo, construir con criterio de Gobierno, construir realidades en el territorio con poder popular”, dijo Petro.

Y agregó: “Allí donde agredan he propuesto que se creen guardias libertadoras que cuiden al pueblo que si el Ejército y la Policía en esas regiones obedecen a la Constitución bienvenidas sean, pero allí donde obedezcan a las mafias tampoco se les obedece las guardias libertadoras son para defender la vida del pueblo, no son paramilitares, sino que obedecen exclusivamente las asambleas del pueblo del territorio y por tanto su fuerza y de pronto las armas tendrían que estar al servicio y bajo las órdenes éticas de la misma ciudadanía territorial”.

“Cuando hablo de armas, estoy hablando de agresiones violentas, profundas, que desde el Estado se puedan dar sobre sectores de la sociedad colombiana, solo ahí y bajo el dominio y la orden de la ciudadanía civil”, subrayó.

Ese anuncio del mandatario saliente, generó un fuerte revuelo en las redes sociales: “Esto es gravísimo. Petro llama a desobedecer a la Fuerza Pública, conformar y armar unas “guardias libertadoras” bajo el mando de su pueblo”.

También varios sectores políticos se pronunciaron. Fue el caso del representante a la Cámara del Cambio Radical, Julio César Tirana: “Sigan creyendo que estamos exagerando.Petro volvió a insinuar la creación de estructuras paralelas a la Fuerza Pública, habló de ‘guardias libertadoras’ y afirmó que, donde las autoridades ‘obedezcan a las mafias’, tampoco se les debe obedecer”.

“Incluso planteó que las armas deberían estar bajo las ‘órdenes éticas’ de la ciudadanía territorial. ¡Todo de extrema gravedad!”, señaló el congresista.

Por la orilla de Salvación Nacional, el senador Enrique Gómez expresó en su cuenta personal de X: “El sobrenombre de Abelardo el Breve que Petro pone sobre nuestro presidente, sumado a la propuesta de crear unas ‘guardias libertadoras’, no es más que el terrorismo cantado por parte de los enemigos de la democracia, siguiendo el libreto de una toma del país que Colombia ya presenció antes del 2022.La Patria Milagro no cederá ante las amenazas de violencia de quienes se declaran demócratas solo cuando ganan”.

El nuevo pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana contra Gustavo Petro: “el Senado no puede permitir su salida del país”

Finalmente, en el discurso que dio el presidente saliente, Gustavo Petro, en Soacha, mencionó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresando que “ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.