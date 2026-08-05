Los datos que demostrarían que la tesis de fraude de Gustavo Bolívar no tiene piso: “¿En 2022 también hubo un software que hizo ganar a Petro?”

El economista Felipe Campos respondió a la teoría planteada por Gustavo Bolívar sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales y aseguró que el patrón estadístico presentado por el exdirector del DPS también se observa en los comicios de 2022, cuando Gustavo Petro resultó elegido presidente.

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Horas antes, Bolívar publicó una nueva entrega de lo que denominó “Las pruebas del fraude”, en la que afirmó que en 1.350 puestos de votación se registró un comportamiento que, según él, “solo puede hacer un software”.

De acuerdo con su explicación, en esos puestos las mesas se dividen en bloques consecutivos en los que primero obtiene la mayoría de los votos Abelardo De La Espriella y luego Iván Cepeda, un patrón que calificó como “imposible” desde el punto de vista matemático.

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“El fenómeno se repite en 1.350 puestos de toda Colombia. (…) Solo un algoritmo puede hacer algo semejante”, escribió Bolívar, quien además señaló que los denominados “testigos digitales” entregarán esa información como soporte de una demanda para solicitar la apertura de las urnas.

Frente a esos señalamientos, Campos aseguró haber replicado el ejercicio utilizando los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, analizando mesa por mesa 645 puestos de votación de gran tamaño.

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Entrevista a Gustavo Bolívar con Diego Bonilla. Foto: Paula López

Según explicó, al ordenar las mesas desde la primera hasta la última, encontró un comportamiento similar al descrito por Bolívar. “En la mesa 1, Petro sacaba un 39 %. En la mesa 30, un 63 %. En el mismo colegio, el mismo día, con la misma gente contando”, afirmó.

El economista señaló que repitió el análisis en puestos de 10, 20 y 30 mesas, que en conjunto representan el 81 % de los votos de esa elección, y aseguró que el patrón se mantuvo: “Las primeras mesas para Hernández, las últimas para Petro”.

Campos agregó que aplicó a los datos de 2022 el mismo test estadístico citado por Bolívar, utilizando el mismo umbral.

Según indicó, el resultado arrojó 1.329 puestos con el mismo tipo de anomalía y un comportamiento similar al que Bolívar expuso para las elecciones de 2026.

A juicio del economista, esa coincidencia evidencia una limitación del método utilizado para sustentar la hipótesis de fraude.

Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“El test da anomalía en 2022 y da anomalía en 2026. Da lo mismo quién gane. Y seguirá dando anomalía siempre, porque las mesas no están ordenadas al azar: están ordenadas por cédula. Un test que ignora eso no detecta software. Detecta el orden generacional de la Registraduría”, escribió.

Campos cerró su publicación preguntando si, bajo ese mismo criterio, también podría concluirse que en 2022 existió un software que favoreció la elección de Gustavo Petro.