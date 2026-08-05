Correos revelan la multimillonaria propuesta de Eva Ferrer a Ecopetrol: pidió recursos para un proyecto de más de $ 26.000 millones

En los explosivos audios revelados por SEMANA, Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, habló sobre cómo la primera dama Verónica Alcocer le incumplió al fotógrafo Mauricio Vélez porque nunca se concretó un proyecto que le había prometido, relacionado con 30.000 libros.

“Se lo puedes decir también. ‘Eva ha tenido en casa que aguantarse la bronca de Mauricio, reclamándole los libros, porque la señora (Verónica Alcocer) se había comprometido a 30.000 libros’. Lo que Eva se ha tenido que comer…“, dice la catalana en las grabaciones.

Este medio conoció que se trata de un proyecto, de la mano de Vélez, para hacer exposiciones fotográficas sobre el conflicto e imprimir copias de un libro de lujo, que iba a costar más de $ 26.000 millones de pesos y pretendía ser financiado por Ecopetrol.

SEMANA conoció un correo, con fecha del 4 de abril de 2025, en el que Eva Ferrer se pone en contacto con Diana Marcela Jiménez Rodríguez, directora corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones.

Eva Ferrer envió un correo a Ecopetrol. Foto: Suministrados s Semana

En el correo hacen referencia a una reunión previa: “Tal y como quedamos te adjunto la información. Si quieres podemos hacernos una videollamada y comentamos dudas que te puedan surgir al revisar la documentación”.

“Yo he sido lo más ambiciosa del proyecto para que visualices hasta dónde podemos llegar porque nos han mostrado interés”, dijo Ferrer. Y agregó: “Lo fundamental y más trabajado es estar en Naciones Unidas y Europa y Colombia”.

Parte de la prueba del correo de Eva Ferrer. Foto: Suministrados s Semana

En el mismo correo adjuntó documentos, así como la página web de Mauricio Vélez.

Jiménez Rodríguez, funcionaria de Ecopetrol, envió a otra trabajadora de la empresa la información: “Programemos una reunión para revisar”.

En hojas con las siglas de Ferrer, la española planteó el proyecto “Colombia, más allá de la memoria” como un “agradecimiento de Colombia al mundo” para el 80.° aniversario de las Naciones Unidas.

El proyecto “Colombia, más allá de la memoria” se planteó como un “agradecimiento de Colombia al mundo” para el 80.° aniversario de las Naciones Unidas. Foto: Suministrados s Semana

De acuerdo con la propuesta, el agradecimiento, que incluso aprovecha la coyuntura de los 10 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, es el proyecto de Mauricio Vélez.

Este se iba a hacer a través de una exposición y un libro para “regalarlo a todos los funcionarios de Naciones Unidas y Estados miembros”.

“La cámara de Mauricio Vélez nos transporta, con una visión estética única y profunda, a lo largo y ancho del país, capturando tanto las violencias como los anhelos de esperanza y paz”, escribió la catalana.

El presupuesto

La propuesta a Ecopetrol, enviada a los correos conocidos por SEMANA, era ser el “principal sponsor” del proyecto de Ferrer y Vélez.

Esta imagen forma parte de los documentos que involucran a Eva Ferrer y Mauricio Vélez. Foto: Suministrados s Semana

“Ante estos objetivos, consideramos que la mayor empresa de Colombia, Grupo Ecopetrol, conocedora de cómo la extracción de petróleo ha estado profundamente entrelazada con la lucha armada y la pobreza; y sensibilizada en acabar con la generación de círculos de conflicto, desigualdad y violencia en las diferentes regiones del país, podría ser sponsor principal de este proyecto”, indicó Ferrer.

A cambio de los recursos, la catalana ofreció visibilidad a Ecopetrol en el ámbito internacional, “dos páginas en el libro para el texto de su presidente o quien considere”, entre otras propuestas de publicidad.

“Por cada 900.000 dólares en patrocinio se le ofrece una obra de 160 cm x 200 cm”, propuso Ferrer, monto que a hoy equivaldría a unos $ 2.800 millones de pesos.

Como se escucha en los audios, la proyección de copias del libro es de 37.000 ejemplares para obsequiárselos a funcionarios de Naciones Unidas, pero una matriz más completa apunta a que se necesitaban casi 70.000.

Entre las proyecciones, estaba la posibilidad de imprimir 50.000 ejemplares, con un precio de venta de $ 392.000 pesos, para un total de $ 19.600 millones de pesos en ingresos por esa transacción, que equivaldrían a $ 4,5 millones de dólares.

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Las exposiciones proyectadas por Ferrer serían en Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia o Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Francia, Santa Sede, España y Andorra, así como otros países de Asia y varias ciudades de Colombia.

Estos serían los valores del proyecto. Foto: Suministrados s Semana

El valor para lograr todas las exposiciones planteadas por Ferrer, según el presupuesto que presentó, era de $ 26.481 millones de pesos. E incluía opciones con menor proyección internacional, donde solo una exposición en Naciones Unidas superaba los $ 2.000 millones de pesos.

Solo para la “conceptualización” del proyecto, donde Vélez iba a idear la obra, requería un presupuesto de $ 542.070.000 pesos.

Finalmente, tal como se oye en los audios revelados por SEMANA, el proyecto, que habría sido prometido por la primera dama Verónica Alcocer, nunca se concretó, lo cual resultó en el inconformismo del fotógrafo, que venía trabajando con Alcocer y acompañándola en varios viajes internacionales.