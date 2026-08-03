Las siete graves revelaciones que dejan los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer en el gobierno de Gustavo Petro

Las explosivas grabaciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación y una de las personas más cercanas durante años a Verónica Alcocer, abrieron un nuevo frente de controversia para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

En las grabaciones, Eva Ferrer describe a la primera dama, Verónica Alcocer, quien fue su amiga íntima, como una persona insoportable para su círculo cercano. Foto: Suministrada a Semana/API.

En una investigación publicada por SEMANA, la exfuncionaria hace una serie de afirmaciones sobre el manejo de recursos, presuntas influencias en entidades del Estado, contratos, nombramientos, testaferros y el papel que habría desempeñado el entorno de la entonces primera dama durante la campaña presidencial y los primeros años del Gobierno.

Estas son siete de las principales revelaciones conocidas hasta ahora:

1. Dos millones de euros para la campaña presidencial

Uno de los apartes más delicados de los audios corresponde a la afirmación de Ferrer de que el empresario catalán Manel Grau habría entregado dos millones de euros a Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según el relato de la exconsejera, esos recursos habrían sido manejados por el círculo más cercano de la entonces primera dama y, en su concepto, nunca fueron aclarados. Ferrer asegura que conoció detalles de esa operación debido a la cercanía que mantuvo con Alcocer durante varios años y sostiene que el dinero habría tenido como destino actividades relacionadas con la campaña.

“Dinero en cajas y bolsas”: las revelaciones de Eva Ferrer, cercana a Verónica Alcocer

Según la exconsejera Eva Ferrer, Verónica Alcocer, primera dama del presidente Gustavo Petro, tiene un modo de vida que cuesta 50.000 euros mensuales. Foto: Alejandro Bernal - stock.adobe.com/suministrada a semana API/Presidencia.

2. Dinero en efectivo guardado en cajas y bolsas

Otro de los episodios que más llama la atención en las grabaciones tiene que ver con el supuesto manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Ferrer asegura que personas cercanas al entorno de Verónica Alcocer le hablaron de recursos que permanecían almacenados en cajas y bolsas.

En los audios sostiene que ese dinero no hacía parte de movimientos financieros convencionales y afirma que existían inquietudes dentro del mismo círculo cercano sobre el origen y destino de esos recursos.

Aunque reconoce que no vio directamente el contenido de las cajas, insiste en que la información provino de personas de confianza que hacían parte del entorno de la entonces primera dama.

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3. Presuntos testaferros y una supuesta red de intermediarios

Las grabaciones también incluyen graves acusaciones sobre la existencia de una estructura que, según Ferrer, habría servido para administrar recursos y bienes.

La exfuncionaria menciona a familiares de Verónica Alcocer y a un ciudadano italiano como supuestos testaferros o intermediarios en distintas operaciones económicas. Incluso asegura que recibió amenazas cuando comenzó a cuestionar esas situaciones y afirma que decidió conservar información y conversaciones por razones de seguridad.

En uno de los apartes divulgados por SEMANA, Ferrer llega a calificar a ese entorno como una “banda de criminales”, expresión utilizada por ella durante la conversación.

“El modo de vivir de la señora. (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice Eva Ferrer de Verónica Alcocer. Foto: Fotomontaje SEMANA

4. Los señalamientos sobre recursos desaparecidos y presuntos cobros dentro de una consejería presidencial

Ferrer también se refiere al funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Reconciliación, despacho que dirigió durante el gobierno Petro. En los audios asegura que allí desaparecieron cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo y sostiene que parte de esos recursos habrían salido mediante proyectos y contratos.

Además, habla de presuntos cobros para acceder a cargos y de supuestas irregularidades en la contratación de personal. Según su versión, esas situaciones fueron conocidas por varias personas que hacían parte del Gobierno, aunque afirma que nunca se adoptaron correctivos.

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5. Supuestos pagos para financiar bodegas digitales, estudios de opinión y movilizaciones

Otra de las afirmaciones contenidas en las grabaciones hace referencia a la supuesta financiación de actividades políticas y de comunicaciones.

Ferrer sostiene que Manel Grau habría destinado alrededor de 700.000 euros para pagar asesores, estudios de opinión, bodegas digitales en redes sociales e, incluso, movilizaciones relacionadas con el proyecto político del petrismo.

En su relato asegura que esos recursos eran administrados por personas del círculo cercano de Verónica Alcocer y plantea interrogantes sobre la forma en que habrían sido utilizados durante la campaña y posteriormente.

Eva Ferrer, mejor amiga de Verónica Alcocer, es oficialmente consejera para la Reconciliación. Foto: Twitter

6. Presunta influencia en Ecopetrol, la Dian y otras entidades del Estado

Los audios también contienen afirmaciones sobre el supuesto poder que habría ejercido Verónica Alcocer dentro del Gobierno nacional. Ferrer sostiene que la entonces primera dama tenía influencia en varias entidades estatales y menciona expresamente a Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian.

Además, afirma que algunas decisiones relacionadas con nombramientos de altos funcionarios pasaban por ese círculo cercano. Entre ellas menciona el caso de Ricardo Roa, de quien asegura que llegó a la presidencia de Ecopetrol tras haber favorecido a Alcocer con dineros durante la campaña de Petro presidente de 2022.

Ricardo Roa fue mencionado dentro de los audios de Eva Ferrer. Foto: SEMANA, suministrada

7. Los costos del estilo de vida de Verónica Alcocer y los gastos de su entorno

En las grabaciones, Ferrer también hace referencia al estilo de vida de la entonces primera dama. Afirma que sus gastos mensuales rondaban los 50.000 euros y asegura que existían pagos relacionados con viajes internacionales, reuniones y otros compromisos.

Asimismo, sostiene que en varias oportunidades tuvo que conseguir recursos para cubrir actividades vinculadas con la campaña presidencial y posteriormente con el Gobierno. La exconsejera también reclama supuestas deudas económicas que, según afirma, nunca le fueron pagadas y asegura que varias de esas situaciones terminaron deteriorando la relación que mantenía con Alcocer.