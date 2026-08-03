Política

Abelardo De La Espriella completó su gabinete: así quedó conformado su equipo de trabajo

El presidente electo terminó de nombrar a los 18 integrantes principales de su gabinete.

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Redacción Semana
3 de agosto de 2026 a las 5:38 a. m.
Abelardo De La Espriella, presidente electo.
Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Abelardo De La Espriella completó la conformación de su gabinete. El presidente trabajará con nueve hombres y nueve mujeres en la primera etapa de su Gobierno; tomará posesión el próximo 7 de agosto en Cali.

En una alocución transmitida en sus redes sociales, el presidente electo describió que la selección de los funcionarios la hizo personalmente bajo criterios técnicos, de mérito y de conveniencia para Colombia.

“Han sido semanas de trabajo intenso para preparar el inicio de un Gobierno serio, austero y cercano a la gente. Recorrimos las regiones, conformamos un gabinete basado en el mérito, diseñamos la estrategia para recuperar la seguridad y empezamos a devolverla la confianza a Colombia”, comentó.

El presidente electo Abelardo De La Espriella se pronunció tras el retiro espiritual.
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Integrantes del gabinete

Con los 18 ministros designados, así quedó conformado el grupo que acompañará a Abelardo De La Espriella en los primeros meses de su gestión:

  • Ministro del Interior, Rodrigo Lara.
  • Ministro de Justicia, Iván Cancino.
  • Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar.
  • Ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
  • Ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.
  • Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.
Abelardo De La Espriella USC Arena
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  • Ministra de Salud, Ana María Vesga.
  • Ministra del Trabajo, Natalia López.
  • Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.
  • Ministra de Minas, María Nohemí Arboleda.
  • Ministra de Educación, Viviane Morales.
  • Ministro de Ambiente, Fabio Arjona.
Abelardo De La Espriella, presidente electo.
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  • Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
  • Ministra de las TIC, Alexandra Falla.
  • Ministra de Transporte, Elsa Noguera.
  • Ministra de Cultura, Paola Holguín.
  • Ministra de Ciencia, Claudia Benavidez.
  • Ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

¿Qué viene para Abelardo De La Espriella?

Abelardo De La Espriella tomará posesión como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto ante el Congreso de la República en la ciudad de Cali. A la ceremonia no asistirán los integrantes del Pacto Histórico ni Gustavo Petro.

Una vez tome posesión, el jefe de Estado dará a conocer las políticas que implementará en las primeras semanas de mandato. Hay expectativa por la estrategia de seguridad y orden público, así como los nombres de los mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía.