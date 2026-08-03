Abelardo De La Espriella completó su gabinete: así quedó conformado su equipo de trabajo

Abelardo De La Espriella completó la conformación de su gabinete. El presidente trabajará con nueve hombres y nueve mujeres en la primera etapa de su Gobierno; tomará posesión el próximo 7 de agosto en Cali.

En una alocución transmitida en sus redes sociales, el presidente electo describió que la selección de los funcionarios la hizo personalmente bajo criterios técnicos, de mérito y de conveniencia para Colombia.

“Han sido semanas de trabajo intenso para preparar el inicio de un Gobierno serio, austero y cercano a la gente. Recorrimos las regiones, conformamos un gabinete basado en el mérito, diseñamos la estrategia para recuperar la seguridad y empezamos a devolverla la confianza a Colombia”, comentó.

Estos son los detalles del retiro espiritual de Abelardo De La Espriella y su gabinete en Sabanilla, Atlántico

Integrantes del gabinete

Con los 18 ministros designados, así quedó conformado el grupo que acompañará a Abelardo De La Espriella en los primeros meses de su gestión:

Ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Ministro de Justicia, Iván Cancino.

Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

Ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

Abelardo De La Espriella dijo por qué escogió a Cali para su posesión y confirma nuevos detalles de la ceremonia

Ministra de Salud, Ana María Vesga.

Ministra del Trabajo, Natalia López.

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Ministra de Minas, María Nohemí Arboleda.

Ministra de Educación, Viviane Morales.

Ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció que aumentará subsidio para abuelitos a 400 mil pesos mensuales

Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Ministra de las TIC, Alexandra Falla.

Ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Ministra de Cultura, Paola Holguín.

Ministra de Ciencia, Claudia Benavidez.

Ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

¿Qué viene para Abelardo De La Espriella?

Abelardo De La Espriella tomará posesión como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto ante el Congreso de la República en la ciudad de Cali. A la ceremonia no asistirán los integrantes del Pacto Histórico ni Gustavo Petro.

Una vez tome posesión, el jefe de Estado dará a conocer las políticas que implementará en las primeras semanas de mandato. Hay expectativa por la estrategia de seguridad y orden público, así como los nombres de los mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía.