Abelardo De La Espriella completó su gabinete: así quedó conformado su equipo de trabajo

Abelardo De La Espriella completó la conformación de su gabinete. El presidente trabajará con nueve hombres y nueve mujeres en la primera etapa de su Gobierno; tomará posesión el próximo 7 de agosto en Cali.
En una alocución transmitida en sus redes sociales, el presidente electo describió que la selección de los funcionarios la hizo personalmente bajo criterios técnicos, de mérito y de conveniencia para Colombia.
“Han sido semanas de trabajo intenso para preparar el inicio de un Gobierno serio, austero y cercano a la gente. Recorrimos las regiones, conformamos un gabinete basado en el mérito, diseñamos la estrategia para recuperar la seguridad y empezamos a devolverla la confianza a Colombia”, comentó.
Integrantes del gabinete
Con los 18 ministros designados, así quedó conformado el grupo que acompañará a Abelardo De La Espriella en los primeros meses de su gestión:
- Ministro del Interior, Rodrigo Lara.
- Ministro de Justicia, Iván Cancino.
- Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar.
- Ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
- Ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.
- Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.
- Ministra de Salud, Ana María Vesga.
- Ministra del Trabajo, Natalia López.
- Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.
- Ministra de Minas, María Nohemí Arboleda.
- Ministra de Educación, Viviane Morales.
- Ministro de Ambiente, Fabio Arjona.
- Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
- Ministra de las TIC, Alexandra Falla.
- Ministra de Transporte, Elsa Noguera.
- Ministra de Cultura, Paola Holguín.
- Ministra de Ciencia, Claudia Benavidez.
- Ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez.
¿Qué viene para Abelardo De La Espriella?
Abelardo De La Espriella tomará posesión como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto ante el Congreso de la República en la ciudad de Cali. A la ceremonia no asistirán los integrantes del Pacto Histórico ni Gustavo Petro.
Una vez tome posesión, el jefe de Estado dará a conocer las políticas que implementará en las primeras semanas de mandato. Hay expectativa por la estrategia de seguridad y orden público, así como los nombres de los mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía.