Habla Abelardo De La Espriella: siga en directo los nuevos anuncios del presidente electo

Abelardo De La Espriella emitió un mensaje a los colombianos en su última alocución como presidente electo. Él envió unas palabras al Pacto Histórico, habló de los empalmes regionales, contó cómo seleccionó a los integrantes de su gabinete y anunció el nombre de la nueva ministra de Ciencia.

Él empezó diciendo que Gustavo Petro e Iván Cepeda tomaron la decisión de desconocer los resultados de las urnas, y los acusó de estar preparando la desestabilización de la nación; sin embargo, anticipó que hará respetar la norma.

“No podemos normalizar que quienes participaron en democracia estén preparando la desestabilización del país. De mi parte, yo les digo, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar, con la fuerza de la Constitución y la ley, lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia, y no lo voy a permitir”, comentó De La Espriella.

A renglón seguido, el presidente electo contó que desde el 7 de agosto se implementará la nueva política de seguridad para retomar el control del orden público en Colombia. Hasta ahora, él no ha dado a conocer los nombres de los integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía que materializarán ese plan.

“He liderado en compañía del general Mora, y de todo el equipo experto, la nueva estrategia de seguridad y orden público que desde el mismo 7 de agosto oficializaré ante la nueva cúpula de las fuerzas armadas y de Policía. Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, agregó el presidente.

Luego de eso, De La Espriella anunció a Claudia Benavides Salazar como la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Él reveló que la nueva integrante del gabinete fue seleccionada entre los profesionales postulados en el “banco de talentos de la patria milagro, bajo criterios de mérito, preparación y experiencia”.

Estos son los detalles del retiro espiritual de Abelardo De La Espriella y su gabinete en Sabanilla, Atlántico

El presidente electo también aprovechó la alocución para responder a las críticas que ha recibido por la sede presidencial en Barranquilla: “No se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como algunos han querido hacer creer. La edificación ya existía. Está ubicada en la sede de la segunda brigada del Ejército Nacional, aquí en Barranquilla. Su arquitectura neoclásica hace parte de un estilo presente en muchísimas edificaciones históricas de mi querida Barranquilla. Quienes la comparan con la Casa Blanca desconoce que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia. Lo que se está realizando en el inmueble son adecuaciones para garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento adecuado que requiere una sede de la Presidencia de la República”.

Finalmente, De La Espriella alarmó que Colombia Mayor, el programa de da subsidios a los abuelos, está desfinanciado y acusó de la crisis al Gobierno Petro: “El gobierno irresponsable y ladrón se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año, se agotaron en julio". Sin embargo, dio un parte de tranquilidad y aseguró que los recursos se conseguirán para cumplir con las obligaciones. En esa materia, el presidente electo reveló que aumentará a 400.000 pesos el subsidio mensual.