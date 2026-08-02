Presidencia explica qué pasó en el evento de inauguración del Aeropuerto de Tolú: “Esa fue la actividad que se tenía prevista”

Andrés Hernández, jefe de prensa de la Presidencia de la República, entregó su versión oficial sobre la polémica que se generó tras la inauguración del aeropuerto de Tolú, en Sucre, luego de que el presidente Gustavo Petro llegara al lugar a bordo del avión presidencial, pero nunca descendiera de la aeronave.

Nueva polémica por inauguración del aeropuerto de Tolú: Gustavo Petro aterrizó, no bajó del avión y cancelaron el evento

Ante las críticas y las dudas que surgieron por la inusual escena, el jefe de prensa del Palacio de Nariño aseguró que el procedimiento se desarrolló exactamente como estaba previsto desde el inicio y que no existía ninguna actividad adicional programada.

“La actividad consistió en aterrizar y despegar el avión presidencial. A bordo estaba el señor presidente y esa fue la actividad que se tenía prevista desde un inicio y las indicaciones que dieron al equipo de prensa de la Presidencia: mostrar la pista aterrizando y despegando el avión”, señaló el funcionario.

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Gustavo Petro no bajó del avión en el aeropuerto de Tolú. Foto: Montaje Semana

De acuerdo con esa explicación, el aterrizaje y posterior despegue del avión presidencial hacían parte del acto protocolario para la apertura de la terminal aérea y, por esa razón, nunca estuvo contemplado que el mandatario descendiera de la aeronave para participar en un evento sobre la pista o atender a la prensa.

El jefe de prensa fue enfático en señalar que “cualquier otra actividad nunca estuvo contemplada”, desmintiendo así las versiones que apuntaban a un supuesto cambio de agenda o a una decisión de última hora del presidente.

Aeropuerto de Tolú Foto: Presidencia de la República.

La escena llamó la atención porque, tras el aterrizaje del avión presidencial, la aeronave permaneció por 20 minutos en la pista y posteriormente emprendió el vuelo sin que Petro fuera visto en el aeropuerto, lo que desató múltiples comentarios en redes sociales y cuestionamientos sobre el alcance de la inauguración.