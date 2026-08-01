“Me resbalan los ataques”: Abelardo De La Espriella publica emotivo mensaje en sus redes sociales

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, publicó en las últimas horas un video en la red social X en el que habla sobre la “política grande” y responde a quienes lo atacan con “noticias falsas y mentiras”.

“Las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas”: Abelardo De La Espriella

“Mi verdadera vocación es la política grande. La que transforma vidas, alivia las necesidades de los colombianos y lleva agua, educación, salud, vías y oportunidades a cada rincón de la Patria”, dijo De La Espriella.

“Ese es el llamado que Dios ha puesto en mi camino, y me siento profundamente honrado de responderle con entrega, convicción y amor por Colombia”, agregó el mandatario electo.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que asegura que su verdadera vocación es la “política grande” de llevarle soluciones a la gente y que no responde a ataques y noticias falsas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3yfrdh0uJT — Revista Semana (@RevistaSemana) August 2, 2026

El presidente electo dijo que la política menor es la que crea noticias falsas y mentiras, y aseguró que él se enfocará en la retoma de los territorios que han tomado los “terroristas” en Colombia.

“Me resbalan los ataques, lo que me importa es ayudar a los más pobres, esa es mi verdadera vocación de vida y le doy gracias a Dios por ese encargo que me ha dado, que me honra, como ningún otro que he tenido”, aseveró.

“Las pulgas tienen derecho a picar al tigre, pero el tigre no tiene derecho a detener su marcha por la picadura de una insignificante pulga, me gusta la política grande, la de las soluciones”, aseveró.

Abelardo De La Espriella USC Arena Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Abelardo De La Espriella asegura que para llegar a “esa gente que es la más necesita”, que requiere de “la acción decidida del Estado”, hay que hacerlo a través de la propia ciudadanía, “que representan a la democracia”.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella está prevista para este 7 de agosto de 2026.

La ceremonia se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en Cali (Valle del Cauca), en lugar de Bogotá o Popayán.