Tomás Uribe reacciona a división política tras declaraciones de Paloma Valencia: “Parecen niños chiquitos”

Durante un encuentro del Centro Democrático realizado este viernes en Medellín, la excandidata presidencial Paloma Valencia intervino para reafirmar su postura de que esa colectividad política no debe ser catalogada como un partido de derecha.

Valencia sostuvo que el Centro Democrático se identifica con una visión política inspirada en la gestión que lideró el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos administraciones.

“Tenemos que entender en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha“, comenzó diciendo Valencia.

Durante una Jornada de Reflexión “Unidad, Doctrina y Futuro” del Centro Democrático, Paloma Valencia, excandidata presidencial, reiteró que la colectividad “no es un partido de derecha”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a1I7QWr7Al — Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026

“El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”, afirmó la dirigente política en el marco de su intervención durante el encuentro.

Al respecto, el congresista Daniel Briceño reaccionó y dijo: “La fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó”.

En ese mismo orden, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticó la división entre políticos y envió un mensaje en sus redes sociales.

Tomás Uribe y Paloma Valencia. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

“Tan infantil la política de la identidad. Parecen niños chiquitos compitiendo quién habla más duro. Enfóquense en sacar adelante soluciones para la ciudadanía”, aseguró.

Paloma Valencia también lanzó una nueva pulla al Gobierno electo: “A diferencia de las derechas que ganan y que se van desprestigiando rápidamente”,el presidente Álvaro Uribe Vélez “entendió que la gente que está en pobreza no se queda esperando que el desarrollo económico llegue”.