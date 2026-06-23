Gustavo Petro habló de la reflexión de Tomás Uribe sobre el resultado electoral

El presidente Gustavo Petro respaldó una declaración de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, en la que el empresario reflexionó sobre el mensaje político que le queda al país con el resultado de las elecciones presidenciales.

Uribe Moreno afirmó que es necesario reconocer a las millones de personas que votaron por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la segunda vuelta, considerando que una parte importante del electorado de la izquierda se concentró en las zonas más pobres de Colombia.

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“Por primera vez estoy de acuerdo con Tomás Uribe. Es cierto lo que dice Tomás y conoce muy bien a De La Espriella. Es hora de un acuerdo nacional que permita un país para todos y todas, esa es la base del verdadero progreso", expresó el mandatario.

El empresario puntualizó que el país se está “rajando” en cómo hacer crecer la economía para todas las personas y en los caminos que se deben transitar para superar los índices de pobreza que se registran en el territorio nacional.

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“La humildad exige reconocer que 13 millones de compatriotas votaron por el proyecto político de Petro y que esta votación se concentra en las regiones con mayor pobreza. Como país debemos reflexionar cómo crecer más rápido la economía y cómo superar más rápido la pobreza. Nos vamos rajando en ambas asignaturas. Construye más la humildad y la empatía que el triunfalismo y la soberbia”, expresó Uribe.

Abelardo De La Espriella ganó las elecciones con un apretado resultado. El abogado obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,7 que sumó Cepeda, según la información arrojada por el preconteo que se realizó el domingo 21 de junio.

El país está a la espera de la oficialización de ese dato con el escrutinio que debe ser concretado por el CNE.