El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que el resultado del preconteo no es vinculante y prometió reconocer el resultado de las elecciones presidenciales cuando se tenga el escrutinio.

El congresista enfatizó que la diferencia entre él y su contrincante, el abogado Abelardo De La Espriella, es la más estrecha que se ha tenido en una segunda vuelta en toda la historia de Colombia.

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“Hemos llegado con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado: en el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida todas y todos nuestros diligentes somos demócratas”, expresó Cepeda.

La información arrojada por el preconteo que estuvo a cargo de los jurados de votación indica que De la Espriella se impuso en las urnas con más de 12,9 millones de votos sobre los 12,7 que alcanzó Cepeda.

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De acuerdo con la información arrojada por el boletín número 30 de la Registraduría, en el que están los datos del 99,92% de las mesas informadas, De La Espriella se impone en la elección por 248.475 votos.

La normativa colombiana indica que el preconteo, un proceso que es desarrollado por los ciudadanos que ejercen la tarea de jurados de votación, tiene un carácter netamente informativo. La resolución final de la contienda electoral solo es oficial con el escrutinio y el resultado que comunica el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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