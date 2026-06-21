¿Quién es Abelardo De La Espriella? Nuevo presidente de Colombia

Abelardo De la Espriella fue elegido como nuevo presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. El abogado de 47 años se impuso en las urnas con un apretado resultado que le sacó ventaja a su contrincante, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien quería continuar las políticas de Gustavo Petro.

De la Espriella nació en Bogotá, pero su familia es oriunda de Córdoba. El jurista hizo su carrera como abogado en algunos de los casos más emblemáticos que conoció el país y con su firma De La Espriella Lawyers Enterprise.

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En su carrera estuvo a cargo de la defensa de personajes como David Murcia Guzmán, el creador de la pirámide DMG que terminó señalado por lavado de dinero y estafa a quienes ahorraron en esa plataforma.

De la Espriella también fue defensor del exmagistrado Jorge Pretelt por el caso de Fidupetrol y de Natalia Ponce de León, quien fue víctima de un ataque con ácido y cuyo proceso marcó la lucha por los derechos de las mujeres.

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En el catálogo de expedientes que estuvieron a cargo de De La Espriella también está la defensa de la familia de Rosa Elvira Cely, la mujer que fue víctima de feminicidio y cuyo caso impulsó la creación de una ley que tipifica ese delito, un hito para la defensa de los derechos de las mujeres.

Los críticos del presidente electo cuestionaron que en su catálogo de procesos estuviera la defensa de paramilitares, del empresario cercano a Nicolás Maduro Álex Saab y del integrante del Esmad que estuvo implicado en la muerte del estudiante Dilan Cruz.

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Gracias a ese reconocimiento como abogado, el presidente electo impulsó la creación de otros negocios como la compañía de ropa de lujo masculina De La Espriella Style, dos marcas de licores y hasta una de café especial. Sumado a esto, incursionó en el negocio de la construcción.

El presidente electo tiene tres ciudadanías: colombiana, estadounidense e italiana. Precisamente, afincó parte de sus negocios en Estados Unidos y vivió en Italia por varios años. Solo hasta 2025 tomó la decisión de regresar a Colombia para buscar la Presidencia.

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A su regreso a Colombia decidió vivir en Barranquilla y fundar el movimiento Defensores de la Patria con el que recogió firmas para avalar su aspiración presidencial. Esas signaturas validaron su candidatura con la que decidió presentarme de manera directa a la primera vuelta, en la que se impuso en relación a los votos de Iván Cepeda. De La Espriella llega a la Casa de Nariño con José Manuel Restrepo como vicepresidente.