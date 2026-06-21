Abelardo De La Espriella se pronunció tras votar: “Si gana el Tigre, gana Colombia”

El candidato a la presidencia de la República por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, compartió un mensaje dirigido a sus electores a través de sus canales formales de comunicación.

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El aspirante presidencial dedicó su pronunciamiento a realizar un balance de sus recorridos territoriales y a manifestar gratitud a su entorno familiar. El anuncio coincidió con la apertura de las urnas en el país.

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De La Espriella declaró que “luego de completar los recorridos programados por las diferentes regiones de Colombia para conocer las solicitudes de la población, regreso al núcleo familiar”.

Así mismo, el Tigre envió un agradecimiento a “los ciudadanos que apoyaron la propuesta política durante estos meses. La jornada electoral de este domingo define el rumbo de los principios institucionales y el futuro de la administración de la nación”.

Después de meses recorriendo Colombia, abrazando a nuestra gente, escuchando sus historias y sintiendo de cerca sus esperanzas, vuelvo a lo más importante: mi familia.



Ellos han sido mi fuerza en los momentos difíciles, mi refugio en medio de la batalla y la razón más profunda… pic.twitter.com/urZb1PJKc6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria ejerció su derecho al sufragio durante las primeras horas de la mañana de este domingo 21 de junio. La votación se llevó a cabo en su mesa asignada en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. De La Espriella confirmó ante los medios de comunicación que permanecerá en dicha capital caribeña para esperar el preconteo oficial.

Acompañamiento familiar y agenda de la fórmula vicepresidencial

El candidato acudió a las instalaciones de su puesto de votación en compañía de su cónyuge e hijos bajo un dispositivo de seguridad coordinado por la Fuerza Pública.

Tras registrar su voto en la urna, el abogado penalista ofreció declaraciones a la prensa local donde reiteró la importancia de acudir a las urnas de manera pacífica. El equipo de campaña reportó total normalidad durante el procedimiento.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella llegó hasta el colegio La Enseñanza, en el norte de Barranquilla, para ejercer su derecho al voto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yFiWxYSYgv — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia de la República por la misma colectividad, José Manuel Restrepo, asistió temprano a su respectiva mesa de votación en la capital del país.

El exministro y compañero de fórmula confirmó que se trasladará a Barranquilla en las próximas horas para recibir los boletines de la Registraduría. Ambos integrantes de la campaña esperarán los datos consolidados en la sede principal del partido.