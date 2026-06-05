Este es el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio

La Registraduría Nacional del Estado Civil compartió el tarjetón que encontrarán los colombianos el próximo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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En el primer lugar, a la izquierda, quedó Iván Cepeda junto a su fórmula Aida Quilcué, seguido por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en el centro y a la derecha el voto en blanco.

Según informó la Registraduría este orden quedó definido por el sorteo que se hizo para la primera vuelta, según el artículo 6 de la Ley 163 de 1994.

Aclararon que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta, ya que si marcan más de una opción el voto sería anulado.

El registrador Hernán Penagos informó de la organización que ya adelanta la entidad electoral para la segunda vuelta. Por ejemplo, confirmó que los jurados de votación serán las mismas personas que participaron de la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán quién llega a la Casa de Nariño este 21 de junio. Foto: Montaje Jesús Chacín

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó que los partidos y campañas políticas pueden tener hasta dos testigos en cada mesa, es decir, mayor refuerzo para que verifiquen lo que ocurre en el conteo de votos y herramientas que permitan mayor integridad”, afirmó Penagos.

El registrador agregó que las comisiones escrutadoras serán asignadas la próxima semana. En esas mismas fechas habrá nuevas capacitaciones para los jurados de votación y de esas comisiones.

“Todo está dispuesto, seguimos avanzando en el proceso sin novedades que tengamos que precisar en algún sentido. La jornada del domingo da cuenta de un trabajo articulado, de una ciudadanía con mucha responsabilidad democrática, da cuenta de que el proceso electoral es un proceso de amplia participación ciudadana”, señaló Penagos.

Los jurados de votación serán los mismos de la primera vuelta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El registrador dijo que no se trata solamente de la institución sino de las millones de personas que hacen parte de este proceso y que ayudan a que todo se desarrolle correctamente en las elecciones.

Penagos destacó el trabajo de los jurados de votación que en la primera vuelta del 31 de mayo contaron los votos con agilidad ante los testigos electorales. “Esa agilidad de los jurados de votación fue la que permitió que el preconteo se pudiera llevar a cabo con precendentes que no existían, con una velocidad muy alta”, afirmó.

Y que gracias a eso se llevó el escrutinio por parte de los jueces de la República de manera ordenada y seria. “Ese escrutinio municipal es el que permitió al CNE poder declarar con agilidad los resultados de la primera vuelta”, señaló el registrador.