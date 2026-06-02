Gobierno Petro no ha girado los recursos a la Registraduría para la logística de la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial será el domingo 21 de junio; allí los colombianos podrán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto.

Sin embargo, hay una preocupación porque hasta este martes, 2 de junio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha girado la plata para poner en marcha todo lo necesario para esas elecciones.

SEMANA conoció que al interior de la organización electoral hay preocupación porque quedan 19 días para dichos comicios y el material electoral debe enviarse al exterior, donde la jornada empezará 8 días antes del 21 de junio.

Aunque el Ministerio de Hacienda ya dio el visto bueno para girar los recursos, la transferencia no se ha hecho y la Registraduría no ha podido iniciar con la logística ni la impresión del material electoral que debe estar listo en dos semanas.

En total se deben imprimir 41.421.973 tarjetas electorales y los kits que son entregados a los 13.742 puestos de votación y las 122.016 mesas.

SEMANA contactó al Ministerio de Hacienda para consultar sobre los retrasos, pero no obtuvo una respuesta por parte de esa cartera.

En desarrollo…