Petro insiste en que hubo fraude electoral y María Fernanda Cabal lo frena: “La gente no va seguir comprando su programa de pobreza”

El pasado domingo 31 de mayo, una vez la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que el candidato Abelardo de la Espriella era el triunfador de dichos comicios, el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta en X que no aceptaba los resultados electorales.

Gustavo Petro publicó el documento con las más de 5.000 mesas “atípicas” sobre la primera vuelta presidencial

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay dos censos en este momento: el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales”, dijo el presidente Petro en parte de su escrito en X el pasado domingo.

Pasan las horas y el presidente Petro sigue insistiendo en que hubo fraude en el preconteo de las elecciones que dieron como ganador a De la Espriella y que forzaron una segunda vuelta con el también candidato Iván Cepeda.

En medio de esa polémica, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal le salió al paso a lo que afirma el presidente Petro.

“Los dictadores desconocen los resultados; los demócratas aceptan el veredicto de las urnas”

“Todo es paja, porque es que en la cabeza de ellos está mantenerse en el poder de por vida; no aceptan que perdieron, que la gente no les va a seguir comprando su programa de pobreza, miseria, desplazamiento y muerte”, dijo Cabal.

La congresista del Centro Democrático también confirmó que su voto en segunda vuelta será por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien el pasado domingo obtuvo en las urnas 10.361.499 votos.

“Voy a hacer campaña contra el comunismo. Esta es la última elección si queremos seguir siendo un país libre”, resaltó Cabal.