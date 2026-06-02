Gustavo Petro publicó el documento con las más de 5.000 mesas “atípicas” sobre la primera vuelta presidencial

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de hacer público un documento en el que, según él, se demostrarían las supuestas irregularidades en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

En el mensaje, el mandatario colombiano insistió en que se trata de más de 5.000 mesas “atípicas” en donde se demostraría “más sufragantes que los posibles físicamente”.

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“Aquí entrego las 5.300 mesas atípicas en dónde hay muchos más sufragantes que los posibles físicamente. El escrutinio sobre estás mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos, sino comparando los listados de votantes con el E11 y con el censo electoral oficial entregado hace dos meses”, expresó el presidente Petro.

En otro mensaje que publicó este martes 2 de junio, el jefe de Estado expresó: “Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5.300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885.400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de Mayo”.

“El día de elecciones muchísimos jurados fueron cambiados. El escrutinio debe examinar si los votantes están en el censo oficial que se cerró dos meses antes de la elecciones. Si no están es porque no son sufragantes reales”, expresó Petro.

También afirmó: “Si no se hace esta operación y cierran los escrutinios pasará este tema a la justicia. Pero no será determinado ahora mismo. Le solicito al registrador que por el principio de transparencia se examinen las 5.300 mesas que publicaremos y le entregaremos”.

No obstante, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una rueda de prensa hizo mención a las supuestas irregularidades en el preconteo de la primera vuelta presidencial que ganó Abelardo de la Espriella.

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“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, puntualizó Iván Cepeda, el lunes de esta semana.