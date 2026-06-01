Iván Cepeda no tiene evidencia de irregularidades en elecciones, pero no reconoce preconteo

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, informó que su equipo no tiene evidencia de irregularidades en el marco de la elección presidencial. Pese a esto, sigue sin reconocer los votos del preconteo.

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda el próximo 9 de junio en SEMANA; el candidato del Pacto Histórico pone condiciones

“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, dijo Cepeda.

Contrario a esto, Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que existe evidencia que demostraría que “centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”. Cepeda, por su parte, afirmó no tener esa información.

Procurador General realizará visita a las comisiones escrutadoras en Corferias tras quejas del presidente Petro e Iván Cepeda

Rueda de prensa candidato a la presidencia, Iván Cepeda Foto: Alejandro Acosta

Sin embargo, el aspirante del Pacto Histórico valoró el resultado alcanzado en la primera vuelta. La Registraduría le atribuyó 9.688.361 votos, equivalentes al 40,90 % del electorado.

“Estamos hablando casi de diez millones de personas que han refrendado su apoyo a nuestro programa, a nuestro gobierno y al programa de mi candidatura. Un altísimo porcentaje de la población colombiana está con nosotros”, agregó Cepeda.

¿A dónde irán los 2,6 millones de votos de Paloma Valencia y Sergio Fajardo? Así se distribuirían en la segunda vuelta

IVÁN CEPEDA Foto: AFP

Para él, esos números evidencian que el Pacto Histórico es la principal fuerza política de Colombia, argumento que también sustentó en el desempeño obtenido en la contienda por el Congreso de la República.

“Hemos doblado el resultado obtenido en esa elección del 8 de marzo y hemos conseguido un resultado mejor al que se obtuvo en la primera vuelta de elección presidencial del año 2022”, manifestó el aspirante.

Candidato presidencial Iván Cepeda, resultados votaciones. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cepeda sostuvo que, de ninguna manera, los resultados alcanzados por el Pacto Histórico pueden subestimarse o minimizarse.

“El Pacto Histórico, la alianza por la vida, representa hoy a una parte muy importante del país y pedimos y exigimos respeto para nuestra fuerza política”, concluyó Cepeda.

Debate Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Foto: Fotos: Colprensa

Mientras el candidato sostiene esta posición, el presidente Petro indicó que no reconocerá los resultados del preconteo hasta que concluya el escrutinio. La decisión generó polémica entre sectores políticos y llamó la atención de actores nacionales e internacionales sobre el desarrollo del proceso electoral.