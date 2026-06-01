La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, aseguró que está listo para debatir con su contrincante directa, Aida Quilcué, la candidata que acompaña a Iván Cepeda en su aspiración por la Casa de Nariño.

“Estoy listo para debatir con usted, Aida Quilcué, en este escenario. Colombia necesita tomar decisiones informadas y para ello el debate de las ideas y propuestas es esencial en la democracia”, expresó Restrepo a través de su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda el próximo 9 de junio en SEMANA; el candidato del Pacto Histórico aún no responde

No ha existido, por ahora, un espacio en el que Restrepo y Quilcué converjan para discutir sobre sus propuestas de país para estas elecciones presidenciales en las que se define al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el escenario de un posible debate entre los candidatos presidenciales se abrió este lunes, cuando Iván Cepeda invitó a Abelardo de la Espriella a debatir antes del balotaje del domingo 21 de junio. El abogado aceptó el reto de su contendor.

Presiones del Gobierno a la Alcaldía de Barranquilla: la historia de la barcaza desde la que Abelardo de la Espriella dio su discurso del triunfo

La revista SEMANA les envió una invitación a los candidatos presidenciales para que ambos participen en un debate el día martes 9 de junio, a las 7 de la noche, en los estudios de este medio de comunicación. De la Espriella ya aceptó esa propuesta, pero Cepeda se negó a presentarse en este escenario.

La campaña del abogado está lista para un debate entre los aspirantes a la Casa de Nariño. Justamente, fue De la Espriella quien afirmó que su fórmula, Restrepo, también está preparado para conversar con Quilcué sobre sus propuestas de país.

Este es el balance de la MOE sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales; envió mensaje sobre el escrutinio

La condición que ponen sobre la mesa De la Espriella y Restrepo es la misma: que se acepten los resultados de la primera vuelta presidencial. Por lo pronto, el Pacto Histórico no ha reconocido la información arrojada por el preconteo y anunció que esperarán al escrutinio.

“Eso sí, muy importante que usted, Aida Quilcué, respete, junto con su fórmula, los resultados de las elecciones. No hacerlo es seguir demostrando que ustedes no respetan la institucionalidad ni la democracia misma”, expresó Restrepo.

Si bien ambos candidatos ya aceptaron la posibilidad de presentarse en un debate, todavía no hay acuerdo sobre las condiciones de esa discusión.