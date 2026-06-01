Paloma Valencia envió un emotivo mensaje a quienes la ayudaron durante la campaña y expresó su tristeza: “Duele cerrar un capítulo”

Paloma Valencia le envió un nuevo mensaje a quienes trabajaron con ella en la campaña, con la que finalmente terminó en el tercer puesto y derrota en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

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Por medio de su cuenta de X, aprovechó para agradecerle a Dios por la experiencia vivida y a la Virgen por la forma en que, según ella, la acompañó en cada uno de sus pasos.

“Les escribo hoy con el corazón lleno de una dulce melancolía y una gratitud que no alcanza a describir ninguna palabra”, manifestó.

La militante del Centro Democrático agradeció a cada una de las personas por el esfuerzo realizado durante la campaña. “Me siento feliz por cada kilómetro recorrido con cansancio en el cuerpo, pero fuego en el alma. He visto nuestra entrega total, sin desfallecer aún en los ataques más feroces; siempre pudo más nuestro amor profundo por Colombia”, dijo.

Paloma Valencia quiere que el Tigre sea presidente. Foto: Alejandro Acosta

Por todo esto, sostuvo que está conmovida por la terquedad con la que soñaron y que los llevó a no conformarse, sino a dar siempre más por un objetivo que finalmente no se alcanzó.

Estos últimos meses, de acuerdo con Valencia, permanecerán en su memoria y confesó, entre otras cosas, que le duele cerrar este capítulo lleno de emociones.

“Duele saber que ya no serán las mismas madrugadas ni los mismos caminos juntos. Es una despedida que se siente pesada en el pecho, porque lo que vivimos fue real, fue bello y fue nuestro”, apuntó.

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No obstante, más allá de la melancolía que pueda estar sintiendo, la también senadora dejó en claro que siente un gran orgullo por cada una de las personas que la acompañaron en la campaña.

“Y aunque hoy cerramos esta etapa, estoy convencida de que lo mejor para Colombia sigue por delante, lo mejor está por venir. Lo que sembramos con tanto amor no se pierde. Hoy somos más fuertes, más sabios y más unidos, listos para seguir construyendo ese país que nos merecemos”, señaló.

La ahora excandidata manifestó que siempre llevará a cada uno en su corazón con enorme gratitud y afecto.

En el mismo texto insistió en que todavía hay un gran futuro para el país. “Como siempre y por siempre, vamos por una Colombia más grande, más justa, más libre”, comentó.

“Derrotaremos al neocomunismo y su alianza con el narcoterrorismo y la corrupción. Como siempre, seguiremos defendiendo la Constitución y las instituciones. Colombia siempre por encima de todo, Colombia siempre nuestra prioridad. No vamos a parar hasta que Colombia encuentre nuevamente su ruta hacia la libertad y el bienestar social”, complementó.