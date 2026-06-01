Paola Holguín pidió a Juan Daniel Oviedo reflexionar y apoyar a Abelardo de la Espriella, habló de Álvaro Uribe y errores en la campaña de Paloma Valencia

SEMANA: ¿Qué concluye de los resultados de la primera vuelta?

Paola Holgín (P. H.): En la Presidencia se agudizó lo que ya habíamos visto en el Congreso: que el país está claramente dividido entre petrismo y antipetrismo, entre el modelo que Petro y Cepeda le han planteado estos cuatro años al país y quienes tienen una propuesta totalmente diferente. Eso quedó sumamente claro. No es un momento de medias tintas y el votante así lo manifestó en el Congreso y en esta primera vuelta presidencial. Lo otro, alegra ver la pírrica votación de personas como Roy Barreras. Eso muestra que los colombianos tienen claro quién es él y no le van a perdonar todo lo que le ha hecho al país. Fue una elección que le da un respiro a Colombia.

SEMANA: ¿Qué pasó con la poca votación de Paloma Valencia?

P. H.: En su momento lo dije: sucedieron muchas cosas en la campaña. Parte del proceso que se dio, la elección del vicepresidente (Juan Daniel Oviedo), el cambio de estrategia la última semana, creo que se cometieron muchos errores. Y no sé por qué, conociendo a Paloma Valencia, al presidente Álvaro Uribe, en algún momento pareció que se privilegió la coalición política en vez de la coalición popular. Y se padeció lo mismo de hace cuatro años con Federico Gutiérrez: que terminan los candidatos con unos logos que, a veces, restan y no con los votos.

Paola Holguín y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

SEMANA: Es decir, Paloma Valencia se quedó con los logos de los partidos y no con los votos.

P. H.: La votación de Paloma fue muy bajita. Ni siquiera los votos de la consulta del 8 de marzo se reflejaron en el resultado de primera vuelta.

SEMANA: ¿Fue un error escoger a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial?

P. H.: Lo sostengo: muchos de los temas que eran parte de la agenda de Juan Daniel Oviedo se alejaban mucho de la base del Centro Democrático. Esas contradicciones, cuando se manifestaban públicamente, desorientaban mucho a la base del partido.

Paola Holguín y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana

SEMANA: ¿Qué pasará con Oviedo?

P. H.: Espero que Oviedo reflexione. Sentí que hizo algunas declaraciones muy difíciles posteriores al apoyo de Paloma a Abelardo. Aspiro y espero que los colombianos, más allá de lo que digan uno u otro, entiendan lo que se está jugando en Colombia. Siento que los ciudadanos son cada vez más independientes y toman decisiones con mayor criterio. Ojalá Oviedo reflexione, porque sí me da mucha tristeza esas declaraciones posteriores al apoyo de Paloma a Abelardo.

SEMANA: Oviedo, igual, no es de derecha ni uribista.

P. H.: Aquí, más que ser de derecha o del Centro Democrático, se trata de proteger la democracia.

SEMANA: ¿Le pediría a Juan Daniel Oviedo que respalde a Abelardo de la Espriella?

P. H.: Espero que él reflexione y entienda el momento crítico que está viviendo el país. Aquí solo hay dos caminos: Cepeda, que es tiranía, o De la Espriella, que significa mantener la democracia y la libertad. Haciendo esa lectura, lo que esperaría es que Juan Daniel Oviedo apoye a Abelardo de la Espriella.

SEMANA: ¿Qué viene para el Centro Democrático?

P. H.: Espero que el partido haga una evaluación serena, una evaluación muy crítica de todas las decisiones a lo largo de este último proceso.

Paola Holguín y Álvaro Uribe. Foto: Autor Anónimo

SEMANA: ¿Se equivocó el Centro Democrático con la escogencia de Paloma Valencia?

P. H.: Tengo unas apreciaciones sobre el proceso que las mantendré siempre como un tema privado. No queda bien que salga a hablar y a juzgar cuando fui parte del proceso. Tengo objeciones, dolores, muchas cosas, pero siempre he dicho que, por respeto al presidente Uribe, a Paloma y al proceso, no hablaré de eso.

SEMANA: ¿Álvaro Uribe seguirá al frente del Centro Democrático? Él ha sido uno de los derrotados.

P. H.: No leo la derrota como tan derrota en cierto sentido. Muchas de las tesis de Abelardo de la Espriella son del Centro Democrático y del presidente Álvaro Uribe. De la Espriella supo leer a los colombianos, la coyuntura y él terminó —eso se demuestra en toda la base del Centro Democrático que estuvo con él— encarnando mejor las banderas del partido que la propia colectividad. Es dura y dolorosa la afirmación, pero es así.

SEMANA: ¿Uribe, según usted, no fue derrotado?

P. H.: No hablaría de derrotas personales porque él no corrió en la contienda. Se cometieron unos errores en la campaña que se pagaron con el resultado y siento que lo que debe leer el Centro Democrático es que sus tesis están vigentes y que no se debe renunciar a ellas.

SEMANA: ¿Usted apoya a Abelardo de la Espriella hace cuánto tiempo?

P. H.: Más que apoyar a Abelardo de la Espriella, tuve el contacto todo el tiempo con personas en ambas campañas: la de Paloma y Abelardo, con empresarios y ciudadanos que estaban en ambos lados. Cuando me pidieron alguna recomendación, se la hice a ambas con total transparencia. Esa era mi obligación porque yo desde siempre al único que reconocí como enemigo político fue a Iván Cepeda.

SEMANA: ¿Uno puede decir que Paola Holguín estuvo en ambas campañas?

P. H.: Uno lo que puede decir es que cuando de ambas campañas me pidieron opiniones y consejos, los di con toda transparencia.

SEMANA: En Antioquia, su tierra, perdió el uribismo y ganó De la Espriella. ¿Qué análisis hace?

P. H.: Antioquia siendo Antioquia. Este departamento es magníficamente rebelde, que ama la democracia, la libertad, que ama el trabajo. Todos los antioqueños pensamos igual: patria, principios y partido, en ese orden y no es negociable. Eso se reflejó en la votación.