Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo: la historia no contada de una carta y una invitación previa que rechazó el político paisa

El candidato presidencial Sergio Fajardo tenía claro que del café con Paloma Valencia el pasado sábado 23 de mayo, en Barranquilla, no iban a salir mayores anuncios.

Al menos, él jamás ha tenido la intención de bajarse de su campaña presidencial. Y tampoco contempló unirse a la competidora del Centro Democrático.

Fajardo lo reconoció este jueves, 28 de mayo, al director de SEMANA, Yesid Lancheros, a quien le contó, en una entrevista, que la invitación de Paloma Valencia al café no fue formal y se enteró a través de las redes sociales.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y contó un episodio que él consideró desconocido hasta este jueves y que involucra a la hoy fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

“Quince días antes de la consulta, Juan Daniel Oviedo me escribió vía chat y me dijo que quería hablar conmigo porque me quería contar unas cosas. Me afirmó que de su coalición estaban pensando en enviarme una carta firmada por todos sus integrantes para invitarme a participar en la consulta”, narró Fajardo.

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Contó que se comunicó con el exgobernador Aníbal Gaviria, quien le confirmó que la versión de Oviedo era cierta.

“Yo le respondí que no era una buena idea porque yo iba a decir que no. Le manifesté que no era necesidad de pasar a esa discusión y no lo hicieron. Esto no lo había contado a nadie”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

Y repitió: “Juan Daniel Oviedo me dijo que estaban pensando en firmar una carta para que participara en la consulta y les dije: no me manden cartas porque voy a responder que no. Y nos ahorramos tener una confrontación innecesaria. Y no me mandaron la carta”.

Desde ese momento, Fajardo tenía claro que llegaría a la primera vuelta este domingo, 31 de mayo.