Sergio Fajardo cierra la puerta a alianza con Paloma Valencia a escasos días de las elecciones: “No tenemos que unirnos con nadie”

El candidato presidencial Sergio Fajardo cerró la puerta a una alianza con Paloma Valencia, a menos de tres días de la primera vuelta presidencial.

“No tenía que hacer una alianza, tenemos políticas distintas”, le dijo enfáticamente el matemático antioqueño al director de SEMANA, Yesid Lancheros.

Y entregó detalles del café que se tomó con Paloma Valencia en Barranquilla.

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Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“No sé con qué objetivo me llevaron, estaba en Barranquilla y alguien me dijo: ¿qué le va a responer a Paloma Valencia? Me pusieron un video donde ella se veía invitándome a un café. Todos los medios estaban a la expectativa. Hablé con unas pocas personas y la respuesta fue ‘listo, vamos al café, en Barranquilla’. Y yo le dije que lo hiciéramos público", narró.

Aclaró que le dijo la verdad, que no pretendió humillar a nadie, que no es su estilo: “No es personal, a mí Paloma me cae bien, es una mujer de derecha, ha hecho una buena política. Ella es la que ha utilizado la expresión de que su papá es Álvaro Uribe, ha vivido en el Centro Democrático y ha gobernado el país. No tengo ningún problema con ella”.

Afirmó que en el café todos los reflectores estaban puestos en su decisión y confesó que, previamente, no habló con ella sobre el tema. “Fui a hacer lo que iba a hacer en ese café”, destacó.

Recordó un episodio con Juan Daniel Oviedo y la Coalición por la Gran Colombia, donde pretendían invitarlo a él a participar, pero él, previamente, rechazó.

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Juan Daniel Oviedo me dijo que estaban pensando en escribir una carta con la firma de todos los integrantes de la Coalición y yo le dije que no. Que no aceptaría. Y no me mandaron la carta”, confesó. Eso- añadió- no ocurrió en esta oportunidad.

“Quiero que muchas personas voten por mí y la estamos luchando y les vamos a dar la sorpresa”, insistió el político paisa. “No quiero la Colombia de la polarización”, destacó.

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