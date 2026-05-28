Sergio Fajardo habla con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, en la recta final de las elecciones presidenciales. El candidato de centro ha protagonizado encendidos debates políticos en los últimos días, especialmente tras el fallido café con Paloma Valencia.

“Políticamente estamos en un terreno muy diferente”: Sergio Fajardo a Paloma Valencia

Fajardo dio su versión sobre lo que sucedió el sábado pasado en el hotel El Prado de Barranquilla. “Yo nunca dije nada diferente a lo que quedó grabado”, aseguró. El candidato dijo que no siente que le haya dicho nada malo.

“Yo no pretendo humillar a nadie. Lo primero que dije es que (mis comentarios) no eran personales. No tengo ningún problema con ella y he sido respetuoso con ella. Yo fui a hacer lo que iba a hacer”, agregó.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Yesid Lancheros le preguntó por qué no terminó sellando ese sábado una alianza con Paloma Valencia. “Porque no tenemos que hacerlo. No tenemos que unirnos con nadie”, respondió, mientras los jóvenes que lo acompañaban aplaudían. Aseguró que el objetivo de ese café, desde el punto de vista de la campaña de la candidata, era que la gente no votara por él sino por ella.

El candidato del centro aseguró que sí hubo elementos que le molestaron de esa cita. Narró que tuvo una cita con Juan Daniel Oviedo en la que él le contó que en la Consulta por la Colombia le querían enviar una carta pidiéndole que fuera a participar en la consulta. “Les dije no me manden cartas, porque yo les voy a decir que no”, aseguró.

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Y contó que la noche anterior a esa invitación, Paloma lo llamó con todos los periodistas al lado, pero sin avisarle. “Yo no contesté”, narró. “Mire cómo es la diferencia con nosotros en la política. Ella estaba con la Plaza de la Paz repleta, mientras yo estaba en un semáforo repartiendo volantes”, dijo.

Luego repitió lo que le dijo el sábado. “Ella está con unas personas que yo no he tolerado, ni toleraré en mi vida”, agregó al tiempo que aseguró que no daba nombres sobre esos políticos cuestionados pues ya son ampliamente conocidos.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Fajardo afirmó en el café en Barranquilla que esta será la última vez que participa en la competencia. “Esta es mi última elección. Voy a cumplir 70 años. Y tengo más energía que cuando arranqué en Medellín con 0 % en la primera encuesta. La invitación es a que nos apoyen. Nosotros podemos ser la opción de toda Colombia, no de la mitad de Colombia”, dijo a la salida de su encuentro con la candidata de la Gran Consulta por Colombia el sábado pasado.

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Fajardo habló de otros episodios ocurridos en las últimas semanas. Por ejemplo, de la vandalización cerca de casa del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro. “Eso que vimos ahí es el ejemplo de esa confrontación, de esa polarización. Luego el enfrentamiento por X del expresidente e Iván Cepeda... Nosotros estamos acá para decir que no queremos esa Colombia”.