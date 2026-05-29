MinDefensa respondió a comunicado de disidencias de Calarcá y advirtió que está confesando asesinatos: “Gravísima violación”

El Ministerio de Defensa se pronunció sobre el comunicado que emitieron las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá contra el grupo que dirige alias Iván Mordisco, acerca de los enfrentamientos que se han vivido en el Guaviare y que dejan al menos 50 muertos.

Ministro de Defensa aseguró que entre las múltiples muertes por combates entre disidencias en Guaviare “podría haber menores de edad”

De acuerdo con la cartera, lo que dice el grupo guerrillero sería una “confesión y admisión pública de un atroz delito” que están cometiendo, pues se estaría reconociendo el asesinato de múltiples personas, dentro de las cuales habría menores de edad, lo que configura una gravísima violación del Derecho Internacional Humanitario y lo que dice la ley colombiana.

Por lo mismo, el Ministerio recordó que cualquier estructura, así como quienes ejecuten, ordenen, financien y faciliten este tipo de hechos, serán perseguidos judicialmente y podrían enfrentar condenas de hasta 50 años de cárcel.

“Estas organizaciones criminales constituyen una grave amenaza para la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano. Son estructuras que desprecian la vida y se sostienen mediante el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión y la destrucción del tejido social y comunitario en distintas regiones del país”, señaló.

Hay fuertes combates entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en el Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Asimismo, la entidad rechazó de manera categórica lo que está sucediendo, especialmente la forma en la que los grupos criminales de manera “cínica” están intentando normalizar la “barbarie, vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento ilícito”.

Además, cuestionó que se intenten justificar las masacres bajo la “inaceptable y falaz excusa” de supuestos actos de defensa, tal y como lo afirmaron las disidencias de alias Calarcá.

“Ninguna organización armada al margen de la ley ostenta legitimidad alguna, y mucho menos puede ejercer violencia o promover el control ilegal del territorio nacional”, apuntó la cartera.

Preocupación en San José del Guaviare por fuertes combates entre disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco: se habla de varios delincuentes muertos

De igual forma, el Ministerio recordó que el monopolio legítimo de las armas radica exclusivamente en la Fuerza Pública, conforme al mandato constitucional instituido para garantizar la vida, la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“La Fuerza Pública tiene la instrucción clara y categórica de emplear toda su capacidad constitucional y legítima para perseguir, judicializar y neutralizar a las estructuras criminales responsables de estos hechos”, añadió.

Por último, la cartera de Defensa dejó en claro que la Fuerza Pública también seguirá adelantando las acciones necesarias para impedir que actos de esta naturaleza se repitan en cualquier zona de Colombia.