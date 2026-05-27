MinDefensa se atribuyó reducción de homicidios en Bogotá: “Los buenos somos más”

Una nueva polémica podría armarse tras la nueva cifra sobre reducción de homicidios en Bogotá. Pues el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, se atribuyó el logro en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
‘𝐌𝐄𝐆𝐀𝐎𝐅𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐓𝐎’: 𝟕𝟑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐇𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐁𝐎𝐆𝐎𝐓Á— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 27, 2026
Seguimos reduciendo el homicidio en Bogotá en un 7% respecto al mismo periodo 2025. En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y… pic.twitter.com/RNE6jCfQTP
A través de su cuenta en X, dijo el Ministro Sánchez que “seguimos reduciendo el homicidio en Bogotá en un 7 % respecto al mismo periodo 2025“.
En el mismo mensaje el jefe de la cartera de Defensa no mencionó al alcalde Carlos Fernando Galán. “En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, nuestra @PoliciaBogota, en articulación con la @FiscaliaCol, y la Secretaría de Seguridad de @Bogota, lograron un contundente golpe en la lucha contra el homicidio en la capital del país con la captura de 73 presuntos responsables de atentar contra la vida e integridad de los colombianos”.
73 capturados por homicidio en una ofensiva contra estructuras criminales y delincuentes que atentaban contra la vida de los ciudadanos en #Bogotá.— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 27, 2026
Entre ellos se encuentra el hombre que le quitó la vida a un ciudadano por hurtarle su patineta en #Usaquén en julio del 2025. pic.twitter.com/WARLmRX8mQ
Añadió el ministro Sánchez que “entre los capturados se encuentra el responsable del homicidio de un ciudadano de 59 años durante el robo violento de una patineta eléctrica en Usaquén, así como sicarios y actores criminales vinculados a otros delitos como hurtos violentos y hechos de intolerancia registrados en diferentes localidades. Las investigaciones permitieron esclarecer casos de alto impacto, entre ellos un feminicidio ocurrido en enero de 2026 y homicidios relacionados con disputas criminales por el tráfico de estupefacientes”.
Es de anotar que horas antes al mensaje del Ministro de Defensa, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del alcalde Galán había reportado las cifras de homicidios en la ciudad junto al comandante de la Policía, el general Giovanny Cristancho.