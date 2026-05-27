MinDefensa se atribuyó reducción de homicidios en Bogotá: “Los buenos somos más”

Una nueva polémica podría armarse tras la nueva cifra sobre reducción de homicidios en Bogotá. Pues el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, se atribuyó el logro en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

A través de su cuenta en X, dijo el Ministro Sánchez que “seguimos reduciendo el homicidio en Bogotá en un 7 % respecto al mismo periodo 2025“.

En el mismo mensaje el jefe de la cartera de Defensa no mencionó al alcalde Carlos Fernando Galán. “En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, nuestra @PoliciaBogota, en articulación con la @FiscaliaCol, y la Secretaría de Seguridad de @Bogota, lograron un contundente golpe en la lucha contra el homicidio en la capital del país con la captura de 73 presuntos responsables de atentar contra la vida e integridad de los colombianos”.

Añadió el ministro Sánchez que “entre los capturados se encuentra el responsable del homicidio de un ciudadano de 59 años durante el robo violento de una patineta eléctrica en Usaquén, así como sicarios y actores criminales vinculados a otros delitos como hurtos violentos y hechos de intolerancia registrados en diferentes localidades. Las investigaciones permitieron esclarecer casos de alto impacto, entre ellos un feminicidio ocurrido en enero de 2026 y homicidios relacionados con disputas criminales por el tráfico de estupefacientes”.

Es de anotar que horas antes al mensaje del Ministro de Defensa, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del alcalde Galán había reportado las cifras de homicidios en la ciudad junto al comandante de la Policía, el general Giovanny Cristancho.