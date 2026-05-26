Reportan adulto mayor desaparecido en la localidad de Kennedy: ¿Lo ha visto?

Familiares y autoridades reportaron la desaparición del señor Héctor Ruiz, un adulto mayor cuyo rastro se perdió en la mañana de este martes 26 de mayo en inmediaciones del centro comercial Plaza de las Américas, en el sur de Bogotá.

Joven desaparecida en la localidad de San Cristóbal; autoridades y familiares continúan con la búsqueda tras dos días de incertidumbre

De acuerdo con el reporte entregado por sus allegados al medio de comunicación SEMANA, se realizó una verificación inicial a través de los circuitos cerrados de televisión de la zona. Las cámaras de seguridad registran el ingreso del ciudadano al establecimiento comercial a las 7:26 a. m. y su posterior salida a las 8:59 a. m., momento en el que caminó con rumbo hacia el sur del sector.

Características para su localización

Su círculo cercano informó que el ciudadano presenta un diagnóstico de alzhéimer, condición médica por la cual requiere ubicarlo de forma prioritaria para suministrarle su tratamiento y garantizar su orientación.

Como seña particular para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía, los familiares indicaron que el señor Ruiz no tiene el dedo índice de la mano izquierda.

Héctor Ruiz, persona mayor desaparecida. Foto: API

Al momento de su desaparición, el adulto mayor vestía las prendas descritas en los boletines de búsqueda que circulan en la localidad de Kennedy.

Los familiares solicitaron a las personas que tengan información sobre su paradero o que lo visualicen en la vía pública comunicarse de manera inmediata con las líneas de atención dispuestas en los panfletos informativos o dar aviso a las patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá para coordinar su retorno al hogar.