Fiscalía confirmó “colaboración efectiva” de Olmedo López para desenmarañar el caso de la UNGRD

En medio de la audiencia en la cual se le negó el allanamiento a cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, la Fiscalía General hizo una revelación.

Fiscalía confirmó la "colaboración efectiva" de Olmedo López para desenmarañar el caso de corrupción en la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/j2CGNkKw6D — Revista Semana (@RevistaSemana) May 27, 2026

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, aseveró que desde el comienzo de la investigación por este caso de corrupción López manifestó su intención de colaborar.

La delegada del ente investigador aseveró que se trató de una “colaboración efectiva” que se “brindó en realidad a través de una doble vía, consistente en un principio de oportunidad que firmó y que fue avalado por la jurisdicción”.

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“También es de indicar que desde el inicio de esta macroinvestigación, el señor Olmedo de Jesús López Martínez se acercó al ente acusador del Estado y puso de manifiesto su intención de colaborar con la administración de justicia en el entendido de que aceptaría los cargos que la Fiscalía en ese momento estaba investigando y seguidamente imputó”, añadió.

Por esto, recalcó que el exdirector de la UNGRD “ha sido en realidad un procesado que se ha acercado a la Administración de Justicia, que ha admitido su responsabilidad en los hechos investigados y que ha sido un colaborador permanente, constante y decidido”.

Estos son los exministros, excongresistas y exfuncionarios del Gobierno Petro contra quienes declarará el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/LlfWwF0zO5 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026

En la audiencia que se realizó en la tarde de este martes 26 de mayo, la jueza 17 de control de garantías de Bogotá decidió no aceptar el allanamiento a cargos de Olmedo López por la etapa procesal que se registra.

En sencillas palabras, el hecho que la Fiscalía decidiera hace pocos días radicar el escrito de acusación en contra del exdirector de la UNGRD lleva a que el conocimiento del caso quedara en manos de una juez especializado.

Es decir, este juez es el que tiene la potestad para darle el aval o no a la aceptación de cargos que ya hizo públicamente el exfuncionario.

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López aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. Los mismos por los que ya fue llamado a juicio.

La diligencia judicial se realizará el próximo 23 de junio.

La acusación contra Olmedo López

En uno de los apartes del escrito de acusación se relaciona a Olmedo López con el direccionamiento de millonarios contratos de obra e intervención entre los años de 2022 y 2023.

Uno de los casos que más se resalta está relacionado con la adquisición de 40 carrotanques para suministrar agua potable en varias regiones vulnerables de La Guajira.

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Según el ente judicial, como director de la UNGRD, habría favorecido a un contratista específico con la orden de proveeduría 192 de 2023 por un valor de 48.600 millones de pesos.

Por esta movida “ilegal”, Olmedo López habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos y permitido que terceros se apoderaran de 13.340 millones de pesos.

En este caso, el contratista habría logrado una apropiación de recursos por 11.114 millones de pesos. “Olmedo de Jesús López Martínez, previo a la radicación del escrito de acusación y a través de su abogado, manifestó de manera escrita su voluntad de aceptar los cargos y someterse a sentencia anticipada”, aseguró la Fiscalía.