Corrupción en la UNGRD: rechazan el allanamiento a cargos de Olmedo López

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López recibió un nuevo portazo este martes 26 de mayo después de que aceptara su participación en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado.

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La jueza 17 de control de garantías de Bogotá no aceptó el allanamiento a cargos que realizó Olmedo López. Esto al considerar que desde el pasado 16 de abril se presentó un escrito de acusación en contra del exdirector de la UNGRD.

Por esto, indicó, el expediente está en trámite ante un juez de conocimiento de Bogotá, por lo que no es la etapa para revisar el allanamiento de cargos.

El exdirector de la UNGRD, quien se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar desde septiembre de 2024, ha manifestado que sigue comprometido con colaborar con las autoridades judiciales.

Este es el organigrama del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Foto: Rama Judicial

Por esto, presentó un organigrama en el que aparecen 23 personas en contra de las que declarará y presentará evidencias.

En la lista aparecen los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla; así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua desde hace más de un año.

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Así como el exasesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo; el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha (cuyo paradero es un misterio); además de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

La lista la complementan los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Además de los cinco congresistas que, para 2023, hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El exdirector de la UNGRD cuenta con un principio de oportunidad, que lo convirtió en testigo de cargo de la Fiscalía General en varios procesos.

Por esta razón, se suspendió la persecución penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

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