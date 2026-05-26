La clasificación socioeconómica de casi un millón de personas en Bogotá cambiará gracias a la llegada del nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que reemplazará progresivamente al Sisbén como principal herramienta para asignar subsidios y ayudas sociales en Colombia.

Cambios del DNP en el Sisbén causan demanda de solicitudes: Secretaría de Bogotá habilitó estos puntos de atención

La nueva implementación traerá consecuencias a la ciudad, por lo que durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá se analizaron los posibles efectos de esta transición sobre programas sociales, subsidios y transferencias monetarias.

¿Qué es el RUI y por qué reemplazará al Sisbén?

El Registro Universal de Ingresos es un nuevo mecanismo nacional de focalización social que comenzará a implementarse durante 2026. Su propósito es identificar con mayor precisión la realidad económica de los hogares colombianos.

Así, logrará reasignar subsidios y programas sociales con mayor eficacia y, a diferencia del Sisbén tradicional, el nuevo sistema utilizará información proveniente de bases de datos oficiales, entre ellas:

Declaraciones y registros de la DIAN

Información laboral reportada en la PILA

Registros administrativos de entidades públicas

Datos sobre ingresos estimados de los hogares

Con esta iniciativa, no sería necesario que cada entidad visite los hogares de los colombianos. Foto: Alcaldía de Popayán

De tal forma que esta modificación también impactará los subsidios distritales, ya que esta es la identificación que usa la Alcaldía de Bogotá para apoyar a los ciudadanos de la capital.

Concejal advierte a Bogotá

Durante un debate dado en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, el concejal Óscar Ramírez Vahos destacó que unas 957.245 personas tendrían una clasificación descendente con la implementación del nuevo modelo, con base en los datos del DNP.

Por lo que uno de los cambios más llamativos se registraría en el grupo de población más vulnerable. Actualmente, Bogotá tiene 221.020 personas clasificadas en el grupo A del Sisbén, pero con la entrada del RUI la cifra aumentaría a 421.624 personas durante el segundo semestre de 2026, es decir, un incremento de casi el 90%.

Esto generaría un incremento en los subsidios de los capitalinos, por lo que Ramírez Vahos advirtió que la transición implicará una transformación de la oferta social del distrito, por lo que se vería en la obligación de reconfigurar el gasto destinado a subsidios, ayudas monetarias y programas de atención para población vulnerable.

Así puede acceder a “Tu Ruta al Hogar”, el programa de subsidios de vivienda de Bogotá

En consecuencia, los concejales señalaron en el debate que podrían verse afectados mecanismos relacionados con:

Transferencias monetarias

Subsidios para población vulnerable

Programas de atención social

Ayudas económicas distritales

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la eliminación de beneficios existentes ni cambios automáticos para los actuales beneficiarios.

Los concejales también discutieron por el creciente uso de actualizaciones automáticas en las clasificaciones socioeconómicas, lo que altera la realidad de los ciudadanos cuando muchos de ellos, en ocasiones, no prevén los cambios.

Hasta el momento, el concejal Ramírez Vahos advierte los cambios que vienen para la ciudadanía y la administración distrital; sin embargo, se pueden presentar cambios en estos auxilios.