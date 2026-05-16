Finanzas
Prosperidad Social anunció novedad sobre dos subsidios que entregan buena plata a miles de colombianos: ojo al cambio
El segundo ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA cuenta con una inversión superior a los 322 mil millones de pesos para apoyar a hogares vulnerables.
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16 de mayo de 2026 a las 3:52 p. m.
Más de 774.000 hogares en Colombia recibirán las transferencias del segundo ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tras la ampliación anunciada por la entidad. Foto: Prosperidad social
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