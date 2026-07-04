Canal y hora para ver México vs. Inglaterra: partido clave por los octavos de final

La selección de Inglaterra se enfrentará este domingo 5 de julio al equipo nacional de México en el Estadio Azteca. Ambas escuadras buscarán el acceso a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 en el cierre de la jornada.

Confirmado el primer cruce de cuartos de final del Mundial 2026: Francia y Paraguay lo dieron todo

El seleccionado británico accedió a esta instancia de la competencia luego de sellar una remontada épica en su partido previo frente a la República Democrática del Congo. La ofensiva del equipo europeo estuvo liderada por el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, quien registró una participación directa en las anotaciones de su país.

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Por su parte, el conjunto mexicano clasificó tras vencer dos goles a cero a Ecuador en un compromiso que los manitos dominaron desde las acciones iniciales.

Canal y hora para ver el partido

México vs. Inglaterra

Ronda: octavos de final.

Hora: 7 de la noche en Colombia.

Lugar: Estadio Ciudad de México, México.

Transmisión: DirecTV y Dgo.

En el aspecto estadístico, el conjunto de Inglaterra busca clasificarse por tercera vez consecutiva a la fase de los ocho mejores equipos del torneo. The Three Lions alcanzaron los cuartos de final en la edición de 2018 tras eliminar a Colombia, mientras que para 2022 golearon 3 a 0 a Senegal.

All set for the Round of 16 in Mexico City 📍 pic.twitter.com/JFdp4LmevG — England (@England) July 4, 2026

El equipo local, en tanto, busca superar la ronda de octavos, una instancia que no ha logrado traspasar en las ediciones recientes.

La Fifa confirmó que el ganador de este partido jugará en la siguiente ronda ante la selección que avance en la llave entre Brasil y Noruega.

Dicho encuentro de cuartos de final se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio en el estadio de la ciudad de Miami, Florida.

Panorama para los cuartos de final

El compromiso entre México e Inglaterra marcará el cierre oficial de las actividades mundialistas en territorio mexicano para lo que resta del certamen de fútbol.

¡Tenemos rival! ⚽



Enfrentaremos a Inglaterra en Octavos de Final. 🇲🇽🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡Vamos por el pase a la siguiente ronda!



¡Con todo, Incondicionales! 👊#SomosMéxico pic.twitter.com/ImB2cmf2s1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

A partir de la ronda de cuartos de final, la totalidad de los partidos de la Copa del Mundo se disputarán exclusivamente en territorio de los Estados Unidos. La planificación logística del torneo concentrará la infraestructura y los traslados de los equipos clasificados en las sedes estadounidenses.

El último compromiso programado fuera de los Estados Unidos corresponderá al partido entre las selecciones de Suiza y Colombia. Ese encuentro de octavos de final se desarrollará en la ciudad de Vancouver, Canadá, donde se definirá el penúltimo boleto para la siguiente etapa del campeonato.