FC 27 será estrenado oficialmente, en Colombia, el próximo 25 de septiembre de 2026. Se trata del videojuego de fútbol más popular en el planeta, y en esta nueva edición tendrá a otro colombiano entre los mejores.

Decisión sorpresa con Luis Díaz en Bayern Múnich: Kompany la notificó y el club publicó

Luis Díaz será el mejor futbolista cafetero del juego, y se consolida como uno de los jugadores más destacados en las últimas entregas. Sin embargo, no es solo un buen global y ya, pues el guajiro destaca junto a otras figuras del balompié internacional.

Por ejemplo, Díaz tendrá el mismo global que figuras importantes como Virgil van Dijk, Achraf Hakimi y João Neves: 88. Al servicio del Bayern Múnich, el guajiro tendrá una retadora temporada por delante.

Luis Díaz se prepara para una nueva temporada al servicio de Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz tendrá un global de 88 en FC27

La carta de Luis Díaz, con un global de 88 en FC 27, se compone de la siguiente manera:

Ritmo: 82

Tiro: 82

Pase: 83

Regate: 87

Defensa: 44

Físico: 74

Con respecto al FC 26, Luis Díaz aumentó en varios aspectos del juego. A nivel global, pasó de 85 a 88 y queda muy cerca de los futbolistas top mundial, varios de ellos mucho más jóvenes que el guajiro.

Las calificaciones son oficiales. El debate comienza ahora.



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¿Quién es el mejor jugador del FC 27?

Kylian Mbappé se consolida como el mejor jugador del FC 27, obteniendo un global de 91. La estrella de la selección de Francia y del Real Madrid tiene las siguientes características:

Ritmo: 96

Tiro: 91

Pase: 80

Regate: 92

Defensa: 29

Físico: 76

La diferencia entre Lucho Díaz y Mbappé es de tres puntos, aunque con otras varias características individuales que resaltan.

Top 5 de los mejores futbolistas en FC 27

Kylian Mbappé - 91 Erling Haaland - 91 Rodrigo Hernández - 90 Ousmane Dembélé - 90 Vitinha - 90

Otros nombres de primer nivel, que quedan muy cerca del top de figuras, son los de Harry Kane, Michael Olise, Pedri y Lamine Yamal. De hecho, ha causado sorpresa que Lionel Messi, a sus 39 años, se consolide en el olimpo y con un global de 89.