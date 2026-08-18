Decisión sorpresa con Luis Díaz en Bayern Múnich: Kompany la notificó y el club publicó

Por decisión del entrenador Vincent Kompany, el colombiano Luis Díaz no iniciará de titular en el último partido amistoso del Bayern Múnich vs. FC Heidenheim, a disputarse este martes 18 de agosto, desde las 11:00 p. m.

A pesar de que el guajiro venía de marcar en los más recientes partidos amistosos, en esta oportunidad el belga decidió no alinearlo. Los titulares Harry Kane y Michael Olise tampoco fueron tenidos en cuenta desde el pitazo inicial.

La totalidad del grupo parece ser alternativo. No hay figuras máximas y quienes más pueden llegar a resaltar son Dayot Upamecano, así como Alphonso Davies, que portará la banda de capitán en esta oportunidad.

Díaz, en plenitud de condiciones

Esa suplencia de Lucho en el juego amistoso del martes en curso no se debe en lo absoluto a una lesión o algún inconveniente físico.

Se trata de una decisión técnica de Kompany para cuidar a sus mejores hombres que se disponen a disputar el primer título de la nueva temporada: Supercopa de Alemania.

Luis Díaz jugando contra Borussia Dortmund en su primer año en Alemania Foto: FC Bayern via Getty Images

Dicha cita vs. Borussia Dortmund del próximo 22 de agosto (sábado) será de vital importancia para los de Múnich. Empezar con pie derecho el año nuevo les llenará de confianza en busca de conseguir nuevamente Copa, Bundesliga e ir en busca de la ansiada Champions League.

El juego por el primer trofeo en suelo germano se llevará a cabo desde la 1:30 p. m. para Colombia. ESPN llevará la señal en vivo de dicho compromiso en el que Luis Díaz volverá a la titularidad.

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Para el juego contra FC Heidenheim, no se descarta que entre algunos minutos en el tramo final del duelo. En caso de anotar, sería su tercer gol de manera consecutiva en la pretemporada con los suyos.

Se trazó goles y muchas celebraciones

Al término del más reciente juego amistoso con Bayern Múnich, el colombiano dialogó con un medio al que le manifestó cuál es su anhelo para la campaña 2026/2027. Se trazó la meta de muchos goles, más que los que realizó en su primer año en los bávaros.

“Quiero marcar muchos goles y dar muchos pases de gol. El objetivo, por supuesto, es ganar tantos títulos como sea posible. Estoy deseando vivir momentos especiales con los aficionados”, manifestó.

Luis Díaz siendo felicitado por Joshua Kimmich, capitán del Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Valga recordar que en el año de su estreno con el cuadro rojo anotó como nunca antes en su trayectoria deportiva.

Fueron un total de 26 goles y 19 asistencias, números repartidos en 32 compromisos de Bundesliga, 12 de la Liga de Campeones, seis de la Copa de Alemania y uno correspondiente a la Supercopa de Alemania.

Durante la campaña 2025-26 con el Bayern Múnich, Luis Díaz tuvo una destacada participación al disputar 51 partidos oficiales entre todas las competiciones.