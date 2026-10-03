Los 10 jugadores más devaluados de la Liga BetPlay 2026: Chicho Arango comanda la lista

Muy cerca de llegar al final del ‘todos contra todos’, en la Liga BetPlay, ya se pueden sacar conclusiones sobre aquellos fichajes que colmaron las expectativas y otros que terminaron desilusionando.

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Transfermarkt, sitio especializado en el mercado de pases, elaboró un informe con los jugadores que más se devaluaron durante su paso al fútbol profesional colombiano. Cristian ‘Chicho’ Arango lidera la lista, aunque no es el único de Atlético Nacional.

“Hablando de caídas, el mayor perdedor fue Cristian Arango, quien solo ha marcado dos goles en todo el año con Nacional. Arango llegó al FPC como el mejor refuerzo del año, pero su rendimiento ha sido casi nulo y ahora tuvo un nuevo descenso de 700.000 euros”, explicaron.

Sumado a eso, Chicho Arango acabó de sufrir una grave lesión de ligamento cruzado y estará por fuera de las canchas durante varios meses. Eso significa que su contrato con Atlético Nacional será renovado automáticamente y su valor en el mercado seguirá cayendo en picada.

En la lista elaborada por Transfermarkt también aparecen otros futbolistas de renombre como Alfredo Morelos, Stiven Barreiro, Jorman Campuzano y Kevin Balanta.

Asimismo, también se han devaluado jóvenes promesas del fútbol profesional colombiano como Joel Canchimbo de Junior o Halam Loboa de Independiente Medellín.

Esta es la lista oficial y los valores de cada jugador:

Cristian ‘Chicho’ Arango (Atlético Nacional) - 1.8 millones de euros [cayó 700k] Alfredo Morelos (Atlético Nacional) - 1.5 millones de euros [cayó 500k] John Ontaneda (Águilas Doradas) - 1 millón de euros [cayó 500k] Stiven Barreiro (Millonarios) - 1.4 millones de euros [cayó 400k] Andrés Reyes (Atlético Nacional) - 800.000 euros [cayó 400k] Jorman Campuzano (Atlético Nacional) - 1.5 millones de euros [cayó 300k] Kevin Balanta (Santa Fe) - 1.2 millones de euros [cayó 300k] Leonai Souza (Millonarios) - 700.000 euros [cayó 300k] Joel Canchimbo (Junior) - 1.8 millones de euros [cayó 300k] Halam Loboa (Independiente Medellín) - 1.6 millones de euros [cayó 200k]

Los 10 jugadores más devaluados del fútbol colombiano Foto: Transfermarkt

La lista de los más valorizados

Así como varios han perdido valor en el mercado, otros han tenido una espectacular temporada digna de empezar a llamar la atención de los empresarios y, por ende, valorizarse para una posible salida al fútbol del exterior.

Esta es la lista de los más valorizados, según el mismo informe: